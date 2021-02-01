Баранец назвал детским бахвальством заявления о превосходстве F-15 над С-400

Москва, 1 февраля. Заявления о способности американского истребителя F-15E преодолеть российские системы ПВО С-400 принадлежат недоумкам.

Таким мнением в беседе с «ПолитРоссией» поделился военный обозреватель «КП» Виктор Баранец, комментируя недавнюю публикацию американского издания The Drive. Журналисты сообщили об испытаниях F-15E с крылатой стелс-ракетой AGM-158В. Авторы выразили уверенность, что ракета способна достать до России и обойти зону поражения ЗРК С-400.

Баранец назвал данные высказывания детским бахвальством. Обозреватель в качестве аргумента привел некоторые характеристики американского истребителя. Он отметил, что F-15 способен набирать высоту не более 20 километров.

«Естественно, если появится такой американский истребитель, ему навстречу взлетит, допустим, Су-30. А уж тем более МиГ-31, который залезает на высоту гораздо выше, чем 25 км», — объяснил Баранец.

В свою очередь российские С-400 перехватывают цели на расстоянии 600 километров. При этом, подчеркнул Баранец, у России имеются разные ракеты, отдельные образцы которых способны долетать до ближнего космоса. Поэтому уничтожить F-15 для комплексов С-400 не составит никакого труда.

Ранее Баранец заявил, что европейская группировка НАТО столкнется со всей мощью современнейшего оружия РФ, если решится на агрессивные действия в отношении Калининградской области.