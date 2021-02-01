Украинцам сообщили о скором подорожании продуктов

Киев, 1 февраля. Цены на хлеб и хлебобулочные изделия вырастут в украинских магазинах в ближайшее время, сообщила служба новостей «ТСН».

Источник ссылается на расчеты директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко. В статье отмечается, что причиной подорожания продукта стало повышение цен на электроэнергию и газ. Таким образом, себестоимость товара увеличится на 10–15%. Цена премиальных сортов хлеба и кондитерских изделий поднимется на 20–25% на фоне роста закупочных цен на крупы.

С 2021 года в Незалежной значительно выросли тарифы на газ, воду, электричество и тепло. Снижение газовых цен на 30%, обещанное президентом Украины Владимиром Зеленским, коснется только непосредственных потребителей, владельцев газовых домов, но не производителей.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что граждане нескольких украинских городов выступили против повышения газовых тарифов. Украинцы вышли протестовать на улицы.