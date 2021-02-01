Горбань сразила фанатов образом «русалки» и пышным бюстом

Мале, 1 февраля. Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань проводит отпуск на Мальдивах. Она поделилась фотографией из бассейна с цветком в волосах, очаровав поклонников образом прекрасной «русалки».

На опубликованном снимке актриса эффектно выныривает из воды, при этом можно заметить ее пышные формы в откровенном декольте купальника. Влажные после бассейна пряди, сияющая кожа и белый цветок, вплетенный в волосы, делают Горбань похожей на сказочного персонажа.

Подписчики пришли в восторг от фотографии. Несмотря на некоторую демонстрацию тела со стороны актрисы, снимок не показался фанатам пошлым — скорее, чувственным. Они завалили комплиментами похорошевшую на отдыхе знаменитость.

«Настоящая русалка»; «Богиня»; «Покорила всех, русалочка»; «Красота неописуемая!» — оставили комментарии пользователи соцсети.

Мария Горбань не в первый раз демонстрирует достоинства своей фигуры. Недавно она похвасталась внушительным бюстом в смелом платье.