Блогерша из Киева пожаловалась на травлю после конфликта с офицером

Киев, 1 февраля. Блогерша Таисия Онацкая (Маламан) сообщила о начале травли после публикации видео о России и стычки с украинским офицером Анатолием Штефаном.

Речь идет о ролике, в котором девушка отвечала на вопросы, предполагающими выбор между двумя странами. На пункте с Россией и Украиной Онацкая выбрала первый вариант.

Штефан назвал поступок блогерши «постыдным». Девушка пожаловалась, что на ее телефон стали поступать письма с угрозами здоровью и жизни. Преследователи утверждают, что знают домашний адрес автора видео.

Украинские националисты осудили блогершу за «пропаганду». В материале Федерального агентства новостей говорится, что девушка попала в базу террористического сайта «Миротворец».

Гости с дня рождения погибшего подростка Владислава Бахова продолжают сталкиваться с травлей, пишет НСН.