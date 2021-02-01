Жители Калифорнии больше месяца не могут похоронить умерших родственников

Сакраменто, 1 февраля. Количество умерших от коронавируса в американском штате Калифорния не позволяет быстро провести похороны. Церемонию прощания приходится ждать более 30 дней.

О проблеме рассказали работники самого крупного кладбища не только в штате, но и в Северной Америке — мемориального парка Roose Hills. Его площадь составляет 570 гектаров, на территории трудятся несколько сотен работников, однако это не спасает ситуацию, сообщило Iltalehti.

Директор кладбища Патрик Монро заявил, что пандемия коронавируса и огромное число умерших от него приводят к тому, что иногда провожать усопшего в последний путь приходится в режиме онлайн. Такие похороны становятся еще более скорбными.

Он отметил, что нередко люди попадают в больницу с COVID-19, где их уже не могут навестить близкие. Именно во время прощания родственники и друзья могут в последний раз увидеть дорогого им человека. Монро обратил внимание, что традиционные похороны часто становятся очагом распространения коронавируса. По статистике, в США от инфекции скончались 450 тыс. человек. Более 10% летальных исходов приходятся на Калифорнию.