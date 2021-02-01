Фанатов восхитила фигура похудевшей Наташи Королевой

Майами, 1 февраля. Певица Наташа Королева похвасталась перед поклонниками стройной фигурой. Фанаты по достоинству оценили сделанные на яхте в Майами снимки и видео.

Королева не так давно вернулась со съемок реалити-шоу «Племя». На острове среди аборигенов звезда сильно похудела из-за скудного питания. Исполнительница употребляла в пищу лишь фрукты, рыбу и куриные яйца.

Судя по довольному лицу артистки на фотографиях, ей результаты такой жесткой диеты пришлись по душе. В Instagram Stories она сверкнула стройными ногами в обтягивающих лосинах и тонкой талией в короткой джинсовой куртке.

Кроме того, в новом посте она показала видео, на котором медитирует под расслабляющую музыку. «Вид сзади» восхитил поклонников, которые принялись наперебой хвалить фигуру 47-летней Королевой.

«Можно узнать ваш вес? Фигура потрясающая»; «Наташенька, какая же ты красивая, фигурка супер»; «Как же молодо и свежо вы выглядите!!! Прямо девчонка», — написали фанаты.

Королева переживает непростой период. С новой силой разгорелся секс-скандал вокруг ее семьи. Муж певицы, стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) решил засудить экс-любовницу Анастасию Шульженко и ее подругу Милану Миломанову за «слив» пикантного видео.