Вирусолог Альтштейн заявил об ошибке Украины в отказе от «Спутника V»

Санкт-Петербург, 1 февраля. Украина вынуждена «стоять с протянутой рукой» в вопросе поставок вакцин от коронавируса. Такое мнение накануне высказал Владимир Зеленский. Президент Украины также отметил, что европейские лидеры согласились помогать Украине за счет собственных запасов вакцин. При этом Посольство США в Киеве заявило, что Украина отказывается закупать «Спутник V».

С чем связано данное решение украинского правительства и как стоит оценивать решение украинских властей, рассказал профессор, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Сотрудники американского посольства не являются моими коллегами. Но их заявление носит исключительно политический характер. Оно не имеет отношения к науке и профилактике коронавирусной инфекции. Печально, что Украина не хочет признавать российскую вакцину и не желает получить от нас помощь. Украинское правительство неправильно поступает, отказываясь производить «Спутник V» на территории страны», — заявил Анатолий Альтштейн.

Ранее ФАН писал, что регистрировать российскую вакцину против COVID-19 «Спутник V» на Украине никто не будет, об этом заявил в пятницу министр здравоохранения страны Максим Степанов. Депутат фракции экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» в Верховной раде Ирина Геращенко ранее сообщила, что парламентарии требуют на законодательном уровне ввести запрет на закупку российского препарата. Комментируя заявление Геращенко, Степанов отметил, что некоторые политические силы «пытаются поднимать свой рейтинг на каком-то хайпе и фейковой информации». Он подчеркнул, что если бы это не влияло на здоровье и жизнь граждан, то никакой реакции со стороны министерства с большей вероятностью не последовало бы.