Юлия Савичева подобрала идеальный образ с джинсами

Москва, 1 февраля. Популярная рыжеволосая певица, экс-участница шоу Фабрика звезд Юлия Савичева решила стать иконой стиля в Instagram.

В последнее время Юлия поражает своих подписчиков интересными образами. Каждому из них можно посвятить отдельную статью с разбором стилиста. Делаются такие разборы для того, чтобы лук можно было повторить девушкам, обладающим подобной звезде фигурой.

Профессиональный имидж-стилист, преподаватель имидж-центра «Бьюти Поинт» Ольга Трофимова специально для Teleprogramma.pro оценила аутфит певицы. Юлия Савичева надела джинсы, белую блузку и нюдовые туфли-лодочки. Стилист назвала образ певицы простым и сложным одновременно, но при этом эффектным.

«Все дело в том, что у Савичевой очень светлая, почти фарфоровая кожа, — заявила Ольга Трофимова .

По ее словам, рыжие девушки и девушки с веснушками в этом сезоне в тренде.

«Что касается образа, Юлия Савичева выбирает правильного цвета деним — синий, немного вареный, который круто гармонирует с оттенком ее волос. С одной стороны, джинсы — базовая вещь, но с другой, подобрать идеальный цвет и посадку — это искусство», — подчеркнула стилист.

Трофимова объяснила, чтобы избежать «утяжеления» образа, певица надела блузку с открытыми плечами, которые очень популярны в этом сезоне.

«Открытые плечи, белый цвет верха, рыжие волосы — и просто, и сложно одновременно этот образ подан», — заявила она.

Стилист уверена, что с цветотипом певицы очень важно не переборщить с оттенками тканей. Она объяснила, что золоченый ремень в фактуре питона подобран идеально, подчеркивая линию талии он является акцентом и изюминкой образа.