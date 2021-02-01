Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Парапсихолог объяснила, почему Лазарев извинился перед Кудрявцевой

730

Парапсихолог объяснила, почему Лазарев извинился перед Кудрявцевой

Недавно в Сети появилась информация, что певец Сергей Лазарев в шутку или всерьез назвал телеведущую Леру Кудрявцеву ведьмой. Эзотерик, парапсихолог Мирослава Буш объяснила, почему не стоит бросаться такими словами и почему за них стоит извиниться.

Сергей Лазарев стал участником шоу телеканал «Россия-1» «Танцы со звездами». Во время репетиции очередного номера артист получил травму. Как признался сам Лазарев, такого исхода ему пожелала его экс-возлюбленная. После чего певец назвал телеведущую ведьмой. Быть может, это было сказано не всерьез, однако такое поведение могло повлечь за собой негативные последствия.     

«Если даже в порыве эмоций мужчина говорит такие вещи женщине, то процесс запущен. Действие рождает противодействие. А если назвал ведьмой — сам накаркал последствия», — говорит эксперт.

Однако артист не стал накликать беду и тут же поспешил принести извинения теледиве в виде роскошного букета белых роз. Кудрявцева подарок приняла.

Эзотерик расценила такие действия певца верными.

Парапсихолог объяснила, почему Лазарев извинился перед Кудрявцевой

«Нормализовать атмосферу можно получив прощение. Во всяком случае, нужно от души извиниться, покаяться», — отметила Буш.

Остается только надеяться, что букет роз спасет Лазарева от будущих травм и добавит к его карме больше плюсов. Но пока избавиться от сглаза рекомендуют именно звезде экранов — Лере Кудрявцевой.

В СМИ периодически появляются заголовки о враждебных отношениях артистов, однако сами они утверждают, что между ними после расставания сохранилась теплая дружба.     

Новости партнеров