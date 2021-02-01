Парапсихолог объяснила, почему Лазарев извинился перед Кудрявцевой

Недавно в Сети появилась информация, что певец Сергей Лазарев в шутку или всерьез назвал телеведущую Леру Кудрявцеву ведьмой. Эзотерик, парапсихолог Мирослава Буш объяснила, почему не стоит бросаться такими словами и почему за них стоит извиниться.

Сергей Лазарев стал участником шоу телеканал «Россия-1» «Танцы со звездами». Во время репетиции очередного номера артист получил травму. Как признался сам Лазарев, такого исхода ему пожелала его экс-возлюбленная. После чего певец назвал телеведущую ведьмой. Быть может, это было сказано не всерьез, однако такое поведение могло повлечь за собой негативные последствия.

«Если даже в порыве эмоций мужчина говорит такие вещи женщине, то процесс запущен. Действие рождает противодействие. А если назвал ведьмой — сам накаркал последствия», — говорит эксперт.

Однако артист не стал накликать беду и тут же поспешил принести извинения теледиве в виде роскошного букета белых роз. Кудрявцева подарок приняла.

Эзотерик расценила такие действия певца верными.

«Нормализовать атмосферу можно получив прощение. Во всяком случае, нужно от души извиниться, покаяться», — отметила Буш.

Остается только надеяться, что букет роз спасет Лазарева от будущих травм и добавит к его карме больше плюсов. Но пока избавиться от сглаза рекомендуют именно звезде экранов — Лере Кудрявцевой.

В СМИ периодически появляются заголовки о враждебных отношениях артистов, однако сами они утверждают, что между ними после расставания сохранилась теплая дружба.