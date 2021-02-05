Недаром Ладога родная дорогой жизни названа: 78-я годовщина «Дороги Победы»

Дорога Победы

Самая страшная зима Блокадного Ленинграда приходится на 1941 год, тогда за несколько морозных месяцев погибло 600 тысяч человек. 21 ноября в 1942 году было принято решение строить железнодорожную трассу на восточной стороне Ладоги. Когда 18 января 1943 года Советская армия прорвала блокаду Ленинграда, необходимость в железной дороге по Ладожскому озеру отпала.

Германские части были оттеснены от южного побережья Ладоги на 8–12 километров, оставался только узкий коридор, в котором нужно было возвести новую железнодорожную ветку. Сроки на строительство были немыслимо сжатыми — с 21 января по 5 февраля.

Трассу удалось построить раньше положенного срока — за 17 суток. Железнодорожная линия Поляны — Шлиссельбург, соединившая блокадный город с Большой Землей, впоследствии получила название «Дорога Победы». Трасса проходила от станции «Поляны» на Волховстроевской линии, пересекала окраину города Шлиссельбурга (ныне Петрокрепость) и далее через Неву у Шлиссельбургской крепости выходила на Ириновскую железнодорожную линию, по которой поезда могли проследовать к Финляндскому вокзалу.

Строительство велось круглосуточно в лютый мороз, под непрерывным вражеским артиллерийским обстрелом. Первый временный мост был построен за двенадцать дней.

Протяженность «Дороги Победы» составила 33 километра, было возведено 3 моста — через Неву, Назию и Черную, а также трасса включала в себя устройства для электроэнергии и водоснабжения.

Утром 7 февраля 1943 года с Большой земли на станцию Петрокрепость, а затем в Ленинград прибыл первый грузовой поезд с продовольствием. В составе бригады паровоза ЭУ 708-64 депо Волховстрой были: машинист Иван Пироженко, помощник машиниста Виктор Дятлев, кочегар Иван Антонов, главный кондуктор Федор Кудряшов. Сопровождал поезд уполномоченный НКПС Вольдемар Виролайнен. В 1979 году этот паровоз был доставлен в Ленинград с полигона Южной железной дороги и установлен как памятник на станции Волховстрой.

В тот же день от пятой платформы Финляндского вокзала через станцию Петрокрепость на Большую землю отправился товарный паровоз Эм 721-83, нагруженный отливками орудийных стволов.

Первый опыт доказал, что пропускная способность Шлиссельбургской трассы была недостаточной: не более двух-трех пар поездов в сутки. Для ее увеличения составы стали пропускать по способу одностороннего потока — одну ночь в сторону Шлиссельбурга, другую — в направлении Волховстроя.

Железнодорожный путь, построенный в сложнейших обстоятельствах, позволял пропускать поезда с небольшой скоростью. Каждый рейс по Шлиссельбургской трассе, названной железнодорожниками «коридором смерти», сопровождался артобстрелами и бомбардировками. Люди круглосуточно боролись за построенные мосты — их удалось отстоять. На трассе были созданы сигнальные посты, получившие название «живая блокировка». На однопутных перегонах в двух-трех километрах друг от друга устанавливались столбы с телефонами, обслуживали их опытные движенцы, которые с помощью фонаря регулировали движение, заменяя собой светофор автоблокировки. Позже создали автоматическую блокировку, они повысили пропускную способность магистрали.

В марте 1943 года в город пришло 60 поездов, в июне — 274, а при переходе на круглосуточный режим к декабрю удалось пропустить 407 поездов в месяц.

«Дорога Победы» проработала до 10 марта 1944 года. По ней было перевезено более шести тысяч составов, в Ленинград было доставлено четыре с половиной миллиона тонн грузов. По этой железной дороге было перевезено множество военной техники и состава солдат, что помогло подготовить Ленинградскую и Новгородскую операции января-марта 1944 года к победе.

Музей «Дорога Победы»

Мемориальный музей «Дорога Победы» на станции Петрокрепость был открыт 8 мая 1995 года в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Экспозиция музея посвящена истории строительства Шлиссельбургской железнодорожной трассы и беспримерному подвигу строителей железнодорожной линии и железнодорожников, работавших в составе 48-й паровозной колонны особого резерва Народного комиссариата путей сообщения СССР. Разместилась в галерее в отдельной части нового здания станции, построенного также к знаменательной дате. Старое здание было разрушено в годы Великой Отечественной войны.

В экспозиции широко представлены предметы военного времени, награды, фотографии и документы железнодорожников, работавших на «Дороге Победы».

В преддверии 70-летия со дня прибытия в Ленинград первого после прорыва блокады поезда, 7 февраля 2013 года, в музее была проведена масштабная реэкспозиция, обновлено выставочное оборудование, подключены новейшие технические средства и мультимедийное оборудование.

Паровоз Эм 721-83

Паровоз Эм 721-83 был построен в 1933 году на Брянском паровозостроительном заводе, после чего прибыл на Октябрьскую железную дорогу.

Далее он работал на «Дороге Победы» и прослужил до полного снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 года.

Именно этот паровоз 7 февраля 1943 года доставил первый поезд из блокадного Ленинграда на Большую землю по построенной железнодорожной линии Шлиссельбург — Поляны.

К 40-летию Победы в Великой Отечественной войне по инициативе ветеранов, работавших на Дороге Победы, Эм 721-83 был доставлен на станцию Петрокрепость. Его установили на вечную стоянку рядом со зданием вокзала на территории мемориального комплекса героям-железнодорожникам в 1976 году.

В 2016 году коллектив Октябрьской железной дороги организовали реставрацию исторического паровоза Эм 721-83. В ходе работ была заменена обшивка парового котла и тендера, проведена зачистка паровоза песком под высоким давлением, а также были восстановлены все окна и входная дверь. Произвели покраску паровоза и придали ему первоначальный исторический вид.

Торжественное открытие памятника-паровоза Эм 721-83 после реставрации состоялось 7 мая 2016 года.