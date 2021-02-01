Сексолог рассказал, когда в российских семьях наладятся отношения

Согласно данным Росстата, за время карантина в России сократилось не только число разводов, но и количество заключений браков. ФАН выяснил у психотерапевта, сексолога Евгения Кульгавчука, как пандемия повлияла на отношения внутри семьи, почему разводы остаются в стране одной из актуальных проблем, когда в российских семьях снова будет царить любовь и гармония.

«Карантин действительно изменял жизнь людей. Для разных групп это влияние было разным. В тех парах, в которых была эмоциональная близость и остро не хватало времени друг на друга, карантин даже сыграл положительную роль. У людей наконец-то появилось время поговорить по душам, помечтать, освоить новые виды досуга», — рассказал сексолог.

Но не во всех семьях все так радужно, отметил специалист.

«Есть пары, которые просто не привыкли много времени проводить вместе. И пока они виделись поздно вечером, буквально на час, отношения их могли быть доброжелательны, но формальны, проблем не было. Некоторые не очень и замечали друг друга, уткнувшись в экраны смартфонов. Необходимость проводить вместе много времени могла способствовать у таких пар накоплению раздражения, недовольства», — поделился мнением Евгений Кульгавчук.

Эксперт считает, что отношения в российских семьях укрепятся вне зависимости от того, как скоро завершится пандемия, только для этого над ними нужно работать. Сексолог дал несколько советов, как не допустить развода.

«Карантин сам по себе не являлся причиной проблем, он, скорее, обнажал уже имеющиеся проблемы. Каждому бывает необходимо личное пространство. Поэтому даже в парах, где есть эмоциональная близость, я обычно рекомендовал каждому одну треть свободного времени проводить за своим хобби, чтобы не терять идентификацию. Конечно, перестройка привычного образа жизни у многих людей вызвала стресс. Отсюда в отношениях [появляются] взаимные обвинения, упреки. Конечно, это не способствует психологическому и семейному благополучию и может способствовать разводам. Поэтому важно знать, что за отношениями нужно уметь ухаживать, семейную лодку нужно укреплять до шторма, не стесняться обращаться за консалтингом к специалистам. Тогда совместно пережитые проблемы могут не только не разрушать отношения, а делать их еще крепче», — сообщил собеседник Федерального агентства новостей.

Ранее Евгений Кульгавчук прокомментировал феномен сексуальных домогательств, заявив, что многие представительницы прекрасного пола сами иногда используют свои женские чары для личной выгоды.