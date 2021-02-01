В институте Гамалеи заступились за коллег из Pfizer, назвав их вакцину оригинальной

Профессор, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН заступился за коллег из Pfizer, чью вакцину критикуют в мировых СМИ за побочные эффекты.

«Вакцина НИЦ Гамалеи и вакцина Pfizer очень разные. Вакцина Pfizer — это вирусная РНК, которая вводится в организм и провоцирует образование специфического коронавирусного белка. Уже этот белок вызывает иммунный ответ организма на инфекцию. Наша же вакцина — это аденовирус, в состав которого включен ген того же самого белка. В конечном итоге обе вакцины производят один и тот же белок, который вызывает иммунитет», — объяснил вирусолог.

Анатолий Альтштейн отмечает, что вакцина Pfizer относится к новому типу препаратов.

«Что касается Pfizer, хотя появляются различные негативные сообщения, отмечу, что эта вакцина проверялась во многих странах. Результаты там были весьма положительными. Массовых побочных явлений там не было. В частности, в США она на миллионах людей уже применяется и страшных побочных эффектов нет. Вакцина Pfizer — это работа германо-американских ученых. Вид вакцины РНК — это новый тип, он является большим достижением. Думаю, здесь в перспективе может быть и Нобелевская премия за такую работу», — считает ученый.

Анатолий Альтштейн заявил, что медиков и ученых сейчас необходимо поддерживать.

«Ругать нашу российскую медицину или западную — это не очень хорошая идея. Наша медицина и наша вирусология во время этой эпидемии отличилась, мы были в числе первых стран, которые создали вакцину, и это очень хорошо. Но преуменьшать достижения мировой науки не следует, потому что наши достижения — это часть достижений мировой науки», — уверен Анатолий Альтштейн

Эксперт отметил, что разработки российских вирусологов — это не советская база и наследие, а современные достижения ученых.