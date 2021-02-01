В России ожидается рост психических расстройств после пандемии



В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН депутат Государственной думы, доктор медицинских наук Борис Менделевич заявил, что российскую систему здравоохранения ждут серьезные изменения в связи с пандемией коронавируса. Эксперт подробно рассказал, с чем связан рост психических расстройств, как и почему необходимо разрабатывать национальную программу психического здоровья.

«До пандемии у российской системы здравоохранения было два приоритета — онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. Это объясняется тем, что 75% всех смертей приходится на эти направления», — сообщил Борис Менделевич.

Однако, по его словам, нельзя зацикливаться только на этих заболеваниях.

«Я глубоко убежден, что нам нужно развивать направление психиатрии. К сожалению, после пандемии нас ждет рост заболеваемости психических расстройств. Поэтому сейчас на психиатрию и психическое здоровье необходимо обратить большое внимание. Проблема в том, что сегодня не закончена дискуссия врачей-психиатров насчет того, что необходимо психически больным — стационарная или амбулаторная помощь. Поэтому сегодня в России нет концепции развития психиатрической помощи. Вместе с тем психиатрия в России находится на задворках здравоохранения», — заявил доктор медицинских наук, подчеркнув, что таким расстройством страдает около четверти населения всего мира.

Борис Менделевич отметил, что психические расстройства — это пятая по популярности причина выдачи листов о нетрудоспособности, а также главная причина получения инвалидности. Именно поэтому депутат Госдумы выступает за разработку национальной программы психического здоровья.

«Подчеркну, что я категорически против любых действий, дискредитирующих психиатрическую помощь, которая существует на сегодняшний день. Наоборот, ее надо увеличивать, развивать и совершенствовать. В связи с этим я считаю, что в каждую поликлинику нужно посадить психиатра. Исследования показывают, что 60% пациентов обычной поликлиники страдают психосоматическими расстройствами. То есть основными заболеваниями у них являются гипертония, гастрит и так далее — все это проявление психосоматики. Если мы снизим нагрузку участкового врача или дадим ему некие инструменты психиатрии для лечения людей, мы разгрузим наши поликлиники на 60%», — объяснил эксперт.

Российское здравоохранение должно развиваться параллельными путями — необходимо лечить соматические заболевания и психические расстройства, подчеркнул доктор медицинских наук.

Ранее ФАН сообщал, что Борис Менделевич допустил рост смертности от хронических заболеваний в 2021 году.