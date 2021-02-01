Доктор Менделевич объяснил, как самостоятельно распознать психическое расстройство

Санкт-Петербург, 1 февраля. Как самостоятельно распознать психическое расстройство, рассказал депутат Государственной думы, доктор медицинских наук Борис Менделевич в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Подавляющее большинство психических расстройств может быть не особо заметно постороннему взгляду. Именно этой проблемой необходимо заниматься. Признаком психического расстройства является несоответствие поведения человека с общепризнанными нормами или расхождение образа его действий с привычной для него моделью поведения», — объяснил Борис Менделевич.

Доктор медицинских наук также отметил, что эпатажное поведение и нарушение общественных понятий и норм не всегда являются признаками психического расстройства.

«Сегодня большое количество людей ведут себя вызывающе. Иногда эпатаж может быть вызван потребностью проявления себя в обществе. Поэтому неадекватное поведение нужно сравнивать с характерным поведением, которое было до этого. Важно обратить внимание на частую смену настроения, бессонницу, нарушение речи. Эти признаки означают, что с человеком что-то происходит», — объяснил специалист.

Но диагноз психического расстройства может поставить только врач-психиатр, подчеркнул Борис Менделевич.

«Мы сейчас выходим из пандемии. По предположению большинства врачей-психиатров, начнется рост психических расстройств. Если у вас есть некоторые признаки психического расстройства, то стоит обратиться к врачу и обсудить с ним все симптомы», — заявил специалист.

Вместе с тем доктор медицинских наук рассказал, что большинство людей боится врачей-психиатров и психиатрических больниц. По его словам, для многих это что-то страшное. Поэтому врачи-психиатры переименовываются в психотерапевтов. Однако нет разницы в названии. Важно решить проблемы своего психического здоровья, подчеркнул Борис Менделевич, отметив, что ничего не стоит бояться.