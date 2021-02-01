В Общественной палате объяснили введение цензуры в социальных сетях защитой граждан

Контроль контента в социальных сетях — это не попрание свободы слова, а защита психики граждан. Об этом в беседе с ФАН заявил первый зампредседателя комиссии по СМИ Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич.

С 1 февраля 2021 года в России начал действовать законопроект, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с запрещенным контентом. Согласно новому закону, популярные социальные сети, которые за сутки посещают более 500 тысяч пользователей, в обязательном порядке должны мониторить свой контент. Платформы обязаны удалять сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам и участию в несогласованных акциях протеста, блокировать экстремистский контент, а также убирать посты с нецензурной бранью.

Журналист Александр Малькевич считает закон правильным, ведь владелец, на платформе которого публикуется контент, должен отвечать за публикуемую информацию. Он также привел в пример западные государства, в которых подобные проекты давно запущены.

«Больше хитрые и наглые отговорки о том, что владельцы площадок выступают за свободу слова, не пройдут. Аналогичные законы уже действуют в ряде государств. Например, в моем любимом немецком законе «Об улучшении возможностей пользователей в социальных сетях» прописаны штрафы до 50 миллионов евро для соцсетей, не удаляющих экстремистский и ненавистнический контент, разжигающий расовую рознь, а также способный поколебать демократические основы государства», — сказал эксперт.

Он считает, что информационные компании прилично зарабатывают на запрещенном контенте.

«Любая нормальная цивилизованная страна защищает свой информационный суверенитет и психику своих граждан. Мы слишком дали много власти IT-корпорациям, которые зарабатывают на низменных качествах человеческой натуры. Этого не должно быть. Деструктивные сообщества должны вымарываться железной рукой», — уверен Малькевич.

Журналист предположил, что противники нашей страны сейчас активно начнут противодействовать новому закону и обвинять Россию в уничтожении свободы слова. Он недоумевает, почему в Европе это делать можно, а у нас — категорически нет.

«Этот закон уже давно должны были принять, но мощнейший лоббизм всех этих контор мешал. Нужно понимать, что сейчас начнется проплаченный вой о том, что в России идет наступление на свободу слова. Если, например, в Германии зачищают Интернет, то это нормально, они молодцы. Если в России принимают решение удалять грязь, то это преподносится как попрание свободы слова. Позиция Общественной палаты известна: детская порнография, экстремизм, террористическая пропаганда, пропаганда суицида и многое другое никакого отношения к свободе слова не имеют. Этому не место в пабликах», — объяснил он.

В заключении Малькевич подчеркнул, что в России существует еще достаточно много недостатков в информационном законодательстве, которые нужно решать в ближайшее время.

«Закон правильный, но есть еще много прорех в законодательстве, связанных с регулированием Интернета, которые необходимо устранять. В идеале все эти законы нужно свести в общий кодекс», — подытожил эксперт.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что западные спецслужбы не оставят Россию в покое.