Египет обсудил строительство плотины «Возрождение» с Африканским союзом

Каир, 1 февраля. Президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси провел рабочую встречу с председателем Комиссии Африканского союза (АС) Муссой Факи, пишет Ahram Online.

Пресс-секретарь главы государства Бассам Ради рассказал, что темой их переговоров стало строительство Великой эфиопской плотины «Возрождение» (GERD).

Абдул-Фаттах ас-Сиси вновь заявил о необходимости разработки имеющего обязательную юридическую силу соглашения с Суданом и Эфиопией по дамбе на реке Голубой Нил.

«Договор должен решить проблемы Египта, особенно те, которые связаны с правилами заполнения и эксплуатации плотины», — говорится в заявлении пресс-секретаря.

Каир в очередной раз напомнил об отказе от любых действий и мер, которые наносят ущерб правам государства на использование водных ресурсов реки Нил.

В начале января прошел ряд трехсторонних встреч между представителями Египта, Судана и Эфиопии по подписанию обязательного соглашения о заполнении и эксплуатации плотины. В результате все они зашли в тупик.

Мусса Факи в ходе переговоров выразил признательность Ас-Сиси за его усилия в рамках продолжающихся дискуссий по GERD и за настойчивость в достижении решения этого вопроса.

Председатель Комиссии АС подчеркнул необходимость интенсивной координации по плотине для подписания справедливого и сбалансированного соглашения.

В завершение встречи Ас-Сиси и Факи обсудили ряд региональных вопросов в свете подготовки к предстоящему саммиту Африканского союза, который пройдет в столице Эфиопии в феврале текущего года.

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что судьбу строительства плотины «Возрождение» могут решить в 2021 году. Каир, Хартум и Аддис-Абеба продолжают вести дискуссии по достижению консенсуса по GERD.