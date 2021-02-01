Названы условия для участия российских экспертов в проведении экспертизы MH17

Москва, 1 февраля. В окружном суде Гааги продолжается рассмотрение дела о крушении малайзийского боинга 17 июля 2014 года в небе над Донбассом, сообщается в материале «ПолитПазл» со ссылкой на информационное издание «Взгляд».

Члены судебного заседания разбираются в материалах дополнительного расследования. Оно проходит при родственниках погибших и сторонах защиты и обвинения.

По данным суда, 18 января следствием был получен ответ от российского предприятия «Алмаз-Антей». Туда были высланы отчеты, предоставленные специалистами Нидерландского аэрокосмического центра и Королевской военной академии. В этих документах содержится подробная техническая информация о случившейся катастрофе и выводы специалистов, которые изучали обломки.

В Амстердаме были названы условия для участия экспертов «Алмаз-Антея» в судебных прениях по сбитому боингу. По словам адвоката Сабине тен Дуссхате, которая защищает обвиняемого россиянина Олега Пулатова, специалисты «Алмаз-Антея» должны самостоятельно изучить обломки лайнера MH17 и провести несколько специальных экспертиз, чтобы сделать собственные выводы о причинах крушения боинга.

Сабине тен Дуссхате указала, что в случае если судом будут удовлетворены требования «Алмаз-Антея», то российским экспертам будет разрешено приехать в Амстердам для проведения экспертиз, процедур допроса и объяснения своей позиции по поводу крушения MH17.

«Чтобы быть в равных условиях с другими участниками расследования, у них должна быть возможность принимать участие в допросах. Экспертам должны предоставить возможность в первую очередь обследовать обломки самолета», — сказала Сабине тен Дуссхате.

Ранее было заявлено, что специалистами российской компании «Алмаз-Антей» было установлено, что ракета, сбившая MH17, была выпущена с позиций украинского командования.