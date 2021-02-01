Вакцинация от коронавируса стартовала в ЛНР

Понедельник в Луганской Народной Республике начался с заявления главы ЛНР Леонида Пасечника о прибытии российской вакцины. О том, что ее привезут в республику, знали еще с конца прошлого года, а необходимость вакцинации признали намного раньше — когда люди начали болеть массово. «Спутник V» здесь ждали.

«Благодаря неоценимой помощи Российской Федерации наша республика получила возможность провести добровольную бесплатную вакцинацию всех — в первую очередь самых незащищенных слоев населения», — заявил глава республики.

Вакцина прибыла на выходных, и уже в понедельник в Луганске началась вакцинация. По словам министра здравоохранения республики Наталии Пащенко, медучреждения ЛНР полностью готовы к этому процессу.

«Министерство здравоохранения уделило большое внимание тому, чтобы во время транспортировки и использования вакцина сохранилась, также были сохранены все звенья холодовой цепи. Помимо этого, медицинские работники проходят обучение», — рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Возможность привиться от коронавируса в первую очередь получили работники сферы здравоохранения, а также сотрудники правоохранительных органов. Медики, которых прививают сегодня, смотрят на процесс с энтузиазмом.

«Я работаю младшей медсестрой в перинатальном центре. Приходится и с мамочками присутствовать в палатах, и с детками, не хочется ни себя, ни кого-то подставлять. Вакцинация абсолютно безболезненная, иголки тонкие, побочных никаких не чувствую. Думаю, и дальше будет так, как обещали», — рассказала медработник Любовь Фрич.

Вторую партию вакцины от коронавируса ожидают в Луганской Народной Республике уже в феврале.