Власти Дагестана прогнозируют снижение инфляции и рост экономики в республике

Махачкала, 1 февраля. Уровень инфляции в Дагестане в наступившем году не претерпит существенных изменений по сравнению с 2020 годом и составит 4,6%, сообщили ФАН в региональном Минэкономразвития. При этом в прошлом году рост цен в республике оказался самым высоким среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

«Согласно прогнозу социально-экономического развития Дагестана на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, разработанного министерством в ноябре 2020 года, уровень инфляции в 2021 году сохранится примерно на уровне предшествующих лет и составит 104,6%», – говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что уровень инфляции в прошлом году в республике составил 4,7% и стал самым высоким в СКФО. Он также превысил среднероссийский показатель больше чем на один процентный пункт.

«Индекс потребительских цен по Дагестану за 2020 год сложился на уровне 104,7%, что на 0,1 процентный пункт выше 2019 года. Инфляция за 2020 год в республике сложилась выше, чем в целом по России (103,4%) и в целом по СКФО (103,9%)», – сообщили в пресс-службе Минэкономики РД.

Согласно прогнозу ведомства, в наступившем году валовой региональный продукт (ВРП) вырастет на 4,4%. При этом наибольший рост предвидится в строительстве и инвестиционном секторе.

«Индекс промышленного производства составит 103%, продукции сельского хозяйства – 104,5%, инвестиций в основной капитал – 106,6%, строительства – 106,8%, оборота розничной торговли – 104,4%, объема платных услуг населению – 103,1%», – рассказали в министерстве.

Минэкономразвития России ранее прогнозировал, что инфляция в стране в 2021 году составит 3,7%. Коридор Центробанка охватывает пределы 3,5-4%.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане не ожидается повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Сдерживанию их стоимости будут способствовать высокая конкуренция между производителями и меры господдержки отрасли на федеральном уровне.