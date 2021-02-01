Критик Соседов о завершении карьеры Эдиты Пьехи: ее лучшая песня уже спета

Известный музыкальный критик Сергей Соседов в эксклюзивном интервью ФАН рассказал, что на съемках программы Андрея Малахова народная артистка СССР, певица Эдита Пьеха призналась в окончательном уходе со сцены. По его словам, исполнительница не выступает уже давно, она «напелась».

«Да, я был на этой программе, видел эту съемку. Она сказала, что «напелась» и сейчас больше слушает. Она абсолютно права, она уже давно ушла, давно не поет, много лет. Последний большой концерт был сборный в честь ее 75-летия на Дворцовой площади 31 июля, у нее тогда день рождения был как раз. Она уже не выступала практически. Она действительно все успела, как говорится. Как она пела, «ни дня без песни», но это было в 1981 году», — вспоминает Соседов.

Критик посчитал завершение музыкальной карьеры Эдиты Пьехи абсолютно грамотным и своевременным. Он отметил, что пик популярности артистки был в 60-е годы и длился целых 30 лет.

«На сегодняшний день ее лучшая песня, конечно, спета. Это не то чтобы объявление об уходе. София Ротару тоже в приватной беседе может сказать, что уже свое спела. Это нормальный уход, она сказала абсолютно все, нет недосказанности. И нет сомнений, что Эдита Станиславовна что-то не так сделала. Она ушла красиво, так и надо. И в ее песнях все было. Ее пик — это 60-е годы. В 80-х она тоже блистала, в первую половину, в 90-е она была уже на остаточной волне. Ее программа великолепная, «Моим друзьям» она называлась, к 50-летию вышла в 1987 году, поэтому мы можем смело сказать, что она ухватила полностью то тридцатилетие, это было ее время. Потом потихоньку ее популярность пошла на спад, потом уже, естественно, стоило уйти», — поделился мнением собеседник ФАН.

Сергей Соседов сравнил Эдиту Пьеху с другими представителями российской эстрады, заявив, что она ничем не уступает исполнителям той же эпохи.

«Она много всего сделала, она крупнейшая, мощнейшая фигура на эстраде наряду с Магомаевым, Ротару, Пугачевой, нисколько их не ниже по значению», — резюмировал музыкальный критик.

Ранее Сергей Соседов резко высказался о возобновлении реалити-шоу «Дом-2». В интервью корреспонденту ФАН он заявил, что скандальному проекту на телевидении больше не место, поскольку он создан для недалеких людей, любящих скандалы и интриги.