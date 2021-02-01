В конце февраля весь мир будет поздравлять представителей очень интересной и уважаемой профессии, раскрывающих нам тайны истории и секреты биографий знаменитостей. Речь идет об экскурсоводах, профессиональный праздник которых приходится на 21 февраля. Международный день экскурсовода (International Tourist Guide Day) празднуют по всему миру вот уже 30 лет. Рассказываем о том, как возникла в календаре праздничная дата и какие существуют традиции у этого праздника.

Как работает экскурсовод и что входит в круг его обязанностей

При всем разнообразии современных источников информации ничто не заменит живого общения. Экскурсоводы помогают нам ориентироваться в достопримечательностях и тонкостях документальных архивов, обращают наше внимание на детали архитектурных ансамблей и парковых ландшафтов. От мастерства гида зависит, какое у нас останется впечатление о городе, местности или даже о целом направлении в искусстве.

Люди, умеющие красиво и увлекательно говорить, облекая порой скучные архивные данные в интересное повествование, всегда были в почете. Слово «экскурсия» в переводе с латинского означает «прогулка». Специалист, которого именуют экскурсоводом, должен иметь соответствующее образование в области истории, географии, культурологии и архитектуры, уметь работать с историческими документами, владеть методикой структурирования информации и способами ее подачи.

Экскурсовод обычно работает индивидуально или с группой людей, его речь посвящена достаточно узкой теме. Задача гида — ознакомить вас с самыми важными моментами выбранного направления и сделать акцент на деталях. Обычно экскурсия длится не более полутора часов. Есть и другие варианты названия этой профессии — гид-экскурсовод, гид-переводчик. Гид в переводе с французского языка означает «проводник», и в его обязанности входит сопровождение людей на местности, возможно, в течение длительного времени. Соответственно, гид-переводчик — это специалист, владеющий, кроме основных навыков экскурсовода, еще и способностью синхронно переводить текст для экскурсантов.

Помимо знания истории и краеведения, экскурсовод должен уметь:

• грамотно и быстро отвечать на возникающие у группы вопросы;

• координировать поведение группы в музее, располагая людей в пространстве так, чтобы интересующий объект можно было рассмотреть наилучшим образом;

• отвечать за безопасность туристов и в нужный момент оказать им первую помощь;

• организовывать встречу и отъезд группы.

Важным для экскурсоводов также является постоянное повышение своей квалификации и оттачивание граней мастерства. Процесс обучения для специалистов этой сферы поистине бесконечен: чем большим количеством информации они владеют, тем занимательней будет их рассказ. Первыми экскурсоводами были работники музеев, они сопровождали группы любознательных людей, можно сказать, на личном энтузиазме, предлагая их вниманию описания музейных экспонатов. Сегодня профессия экскурсовод является более многоплановой: рассказы по темам необходимо сопровождать иллюстрациями и жизнеописанием целых эпох. Большой плюс, если выступление будет содержать ссылки на различные исторические источники, ведь таким образом вниманию публики будет предложено несколько версий происходящего. Благо, сегодня в российских реалиях не существует жестких канонов трактовки исторических событий, экскурсовод не привязан к «генеральной линии партии» и достаточно свободно может обращаться с данными. Главное — не переусердствовать и не уйти в область домыслов. Балансировать на грани фактов и мифов — отдельное мастерство экскурсовода.

История и традиции Международного дня экскурсовода

Целью Международной конвенции экскурсоводов была как раз необходимость обсудить каноны профессии и самые наболевшие вопросы. Первый слет экскурсоводов со всего мира был организован в 1985 году, тогда же была создана и Всемирная федерация ассоциаций экскурсоводов (и гидов) — WFTGA, World Federation of Tourist Guide Associations. Эта организация выносила на обсуждение такие проблемы, как профессиональная аккредитация, правовая поддержка, расширение и укрепление международных связей между туристическими организациями. В 1990 году конвенция предложила ежегодно отмечать профессиональный праздник — Всемирный день экскурсовода, чтобы иметь дополнительную возможность рассказать о необычайной важности работы специалистов в этой области и информировать общественность о наиболее важных событиях в сфере туризма.

В 1991 году в состав Международной организации была принята Российская ассоциация экскурсоводов, гидов-переводчиков и туристических менеджеров. Это позволило российским специалистам более плодотворно общаться с зарубежными коллегами, делиться опытом и секретами мастерства.

Как проходит День экскурсовода

В праздник всех экскурсоводов поздравления принимают работники музеев, экскурсионных бюро, турагентств, а также все те, кто проводит тематические экскурсии в ландшафтных и зоологических парках. Самых талантливых и востребованных экскурсоводов награждают грамотами, дипломами, подарками и денежными премиями. В научной среде проводятся семинары, круглые столы, конференции, где специалисты не только делятся опытом, но и поздравляют друг друга и отмечают самые яркие достижения за прошедший год. А для посетителей музеев и достопримечательностей сами виновники торжества организуют дни открытых дверей и даже с удовольствием проводят мероприятия и конкурсы на бесплатной основе, ведь хороший экскурсовод — это не просто работа, но и образ жизни.

Как получить образование экскурсовода?

Профессионально готовить профессиональных специалистов-экскурсоводов в России стали не так давно. Этой специальностью можно овладеть на базе гуманитарных институтов или колледжей, например, исторических факультетов, факультетов культурологии, института или колледжа иностранных языков. Сегодня с развитием туристического бизнеса появляется также множество профильных учебных заведений, готовящих будущих тур-менеджеров. Вот примерные названия этих направлений — «Туристический и гостиничный бизнес», «Туризм и гостеприимство», «Туристический сервис». При наличии базового исторического или языкового образования можно закончить курсы экскурсоводов. Однако важно помнить, что даже при наличии необходимых профильных знаний вам нужно уметь красиво и четко говорить, передавать интерес и эмоции слушателям. Так что не исключено, что для владения красивой речью вам понадобится отдельный курс обучения и практики.

Если вы все же приняли решение связать свою жизнь с этой профессией, будет не лишним учесть все ее достоинства и недостатки.

Достоинства профессии экскурсовод:

• вы сможете общаться с большим количеством интересных людей — как с экскурсантами, так и с коллегами по отрасли;

• вашу деятельность совершенно точно не назовешь монотонной и рутинной;

• вам открываются архивные данные, вы первыми узнаете о новых археологических открытиях;

• хороший экскурсовод всегда хорошо оплачивается, люди не скупятся на похвалы и передают имена лучших гидов по сарафанному радио;

• со временем вы нарабатываете собственную базу для открытия бизнеса;

• вы постоянно практикуетесь в навыках владения иностранными языками;

• вы сможете много путешествовать и смотреть различные страны.

Вместе с тем к недостаткам профессии можно отнести следующие:

• общение с людьми из хобби перерастает в обязанность, вы должны выступать при любом самочувствии и настроении;

• голос — один из ваших главных инструментов, вам придется тщательно его беречь;

• в отрасли достаточно высокая конкуренция, так что вам придется побороться за звание лучшего;

• есть некоторая сезонность работы — летом объем больше, осенью и зимой снижается, поэтому вам нужно подумать о дополнительных источниках заработка;

• вы отвечаете за здоровье и безопасность экскурсантов, это серьезная ответственность;

• погодные условия в разных регионах иногда преподносят сюрпризы, к тому же вам придется работать и на жаре в 45 градусов, и в дождливый пасмурный день.