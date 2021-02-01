Маркетолог Григорьев: Анархия охватила фондовый рынок США

Фондовый рынок бумаг еще не скоро может повторно пережить потрясение, подобное нынешнему случаю из-за флешмоба инвесторов-любителей. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал переполох на бирже из-за решения тысяч американцев поддержать любимую компанию «Геймстоп» и активно скупать ее акции. Подскочившие котировки нанесли колоссальный ущерб крупным игрокам.

«Это был единичный случай. Шикарная история о том, как пацаны собрались и нагнули олигархов. К тому же ее начали активно пиарить в соцсетях: «Анархия охватила фондовый рынок США». Но важно помнить, что анархию там допускают только до определенных пределов», — сказал собеседник.

Николай Григорьев добавил, что воротилы крупных капиталов все равно нашли способ остановить неконтролируемый процесс с удорожанием акций компании.

«В какой-то момент брокеры вообще «тормознули» все заявки на покупку. Они утверждали, что просто технически не могут справиться с таким наплывом. На самом деле было понятно, что закулисные маркетмейкеры просто сказали, что надо прекращать эту анархию», — сообщил эксперт.

В завершение он оценил возможные последствия такого уникального события.

«Это может повториться, если на рынке появится ценная бумага с высочайшей степенью переоцененности и при этом с достаточно невысокой капитализацией. На сегодняшний день второй компании, с которой можно было бы так сыграть, просто не существует. Что «большие белые братья» сделают в будущем, я не знаю. Возможно, просто проглотят эту ситуацию, а может быть, и нет. Некоторым игрокам потребовалась срочная докапитализация. По одной из компаний этот показатель составил порядка 3 млрд долларов. Такие вещи не прощают. Я думаю, какие-то выводы внерыночного характера будут сделаны», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, почему трансгендеры уже не появятся на американской валюте.