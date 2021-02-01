Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ, блогер Вадим Манукян и ФАН запускают совместный проект — «JourФак Манукяна». Каждый понедельник на ФАН-ТВ ждите новый выпуск. В этом проекте будут освещаться актуальные события минувшей недели через призму авторского взгляда на произошедшее. Блогер делится своими эмоциями о запуске «JourФак Манукяна».

Наше сотрудничество с Федеральным агентством новостей длится уже почти четыре года. В марте 2017-го я написал свою первую колонку для издания. Пора переходить к новому этапу сотрудничества — к выпуску аудиовизуального контента. Продолжая публиковать авторские колонки, я выхожу на другой уровень взаимоотношения с моими читателями — приглашаю их теперь стать и моими зрителями!

Первый выпуск «JourФак Манукяна» всецело посвящен прошедшим 23 и 31 января незаконным митингам, а также событиям, которые им сопутствовали. По результатам несанкционированных массовых акций возбуждены десятки уголовных дел. Соратники Алексея Навального вывели людей на улицу в разгар пандемии, и теперь каждый из них стал фигурантом так называемого «санитарного дела». Да и самому Навальному 2 февраля могут назначить реальный срок. Также уголовные дела возбуждены в отношении любителей распустить руки.

Увы, но в человеческой памяти порой быстро стираются события недавнего прошлого. Ровно 10 лет назад были затеяны «болотные протесты», и в итоге их небескорыстные лидеры, которым очень хотелось на них обогатиться, оказались за решеткой. Еще десятки людей отсидели в тюрьме за то, что нарушили закон во время несанкционированных акций и беспорядков. После этого каждый мог понять, что могло случиться с Россией на Болотной, наблюдая за событиями на Майдане в 2013-2014 годах. Подобный формат протестов опробовали, к счастью безуспешно, и в Белоруссии летом 2020 года.

Приходит время, когда, вспомнив все то горе, которое приносят революции людям, пора переосмыслить их кровавую историю. Каждый раз российский народ лидеры протеста продают за западные деньги. Стоит учиться на ошибках прошлого, а не совершать их вновь и вновь!

Нам такой протест не нужен!