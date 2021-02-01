Томский специалист по отогреву автомобилей случайно сжег свою машину

Томск, 1 февраля. Специалист по отогреву автомобилей случайно сжег свою машину во время работы. Об этом инциденте стало известно из социальных сетей.

Очевидцы сообщают, что специалист выполнил работу по отогреву «BMW-X5» и начал складывать оборудование в салон своего кроссовера «Nissan», но он не учел одного — тепловая пушка была слишком горячая. Оборудование начало плавить обшивку багажника, на которой были небольшие следы горючих веществ.

По информации ФАН, у автомобиля полностью выгорел салон, а у рядом стоящего «BMW» повредилось лакокрасочное покрытие. Люди в результате происшествия не пострадали.

Ранее ФАН сообщал, что в одном из микрорайонов Томска в результате короткого замыкания воспламенился «Mercedes». Жители не остались в стороне и помогли быстро потушить возгорание.