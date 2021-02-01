Истерика в ПАСЕ привела Украину к политическому проигрышу

Киев, 1 февраля. Проблемы Украины все меньше интересуют страны Запада. Это отчетливо видно по прошедшему заседанию ПАСЕ.

Киев теряет поддержку во всех евроатлантических институтах, заявил российский политолог Станислав Белковский в интервью киевской журналистке Наталье Влащенко.

«Украинская проблематика несколько надоела европейцам. А потеряв инициативу в концептуальных и в политических вопросах, Украина не может рассчитывать на бесконечную благосклонность европейских и евроатлантических институтов», – заявил он.

По мнению политолога, киевские власти не могут рассчитывать на бесконечную поддержку Запада. Президент Украины Владимир Зеленский не использовал возможности, которые у него были в первые полтора года правления.

Об отношении Европы к Украине говорит тот факт, что Киев, несмотря на просьбы, так и не получил вакцину от коронавируса. Ситуацию с вакцинацией в стране оценил глава государства Владимир Зеленский, передает НСН.