Друзья бизнесмена в Парагвае ограбили его дом и взяли в заложники жену

Асунсьон, 1 февраля. Группа вооруженных преступников ограбила дом в пригороде столицы Асунсьона. Нападавшие избили хозяйку и взяли ее в заложники, передает парагвайское издание Ñanduti.

Около 3:00 группа вооруженных грабителей ворвалась в дом бизнесмена в муниципалитете Немби. Они избили жену предпринимателя и угрожая убить ее, связались с хозяином дома, чтобы найти деньги и драгоценности.

Начальник полицейского участка Эспириту-Санто-де-Немби Элизабет Паласиос заявила, что нападавшим удалось украсть 35 миллионов гуарани (около 5 тысяч долларов) и пикап семьи. Хозяин дома подозревает, что ограбление устроили его приятели по любительской футбольной команде.

Asalto con toma de rehén en Ñemby:



????Delincuentes se alzaron con G. 35 millones #1020AM



Nota: https://t.co/bfLuGh9ldH pic.twitter.com/7M8w6Hmj28 — Radio Ñandutí (@nanduti) February 1, 2021

По информации издания InSight Crime, Парагвай является одной из самых безопасных стран в Латинской Америке. В 2020 году в Парагвае было зарегистрировано 481 умышленное убийство (6,6 убийств на 100 тысяч населения).

Местные правоохранительные органы считают, что более 50% всех преступлений в Парагвае приходятся на бандитов из бразильских картелей «Первая столичная команда» (PCC) и «Красная команда». 10 января пограничники Парагвая по личному указу президента Марио Абдо экстрадировали в Бразилию главу парагвайской ячейки PCC Джованни Барбозу да Силву после того, как его подчиненные взяли в заложники троих офицеров полиции и обстреляли полицейский участок, чтобы освободить да Силву.