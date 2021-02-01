Друзья бизнесмена в Парагвае ограбили его дом и взяли в заложники жену

Асунсьон, 1 февраля. Группа вооруженных преступников ограбила дом в пригороде столицы Асунсьона. Нападавшие избили хозяйку и взяли ее в заложники, передает парагвайское издание Ñanduti.
Около 3:00 группа вооруженных грабителей ворвалась в дом бизнесмена в муниципалитете Немби. Они избили жену предпринимателя и угрожая убить ее, связались с хозяином дома, чтобы найти деньги и драгоценности.
Начальник полицейского участка Эспириту-Санто-де-Немби Элизабет Паласиос заявила, что нападавшим удалось украсть 35 миллионов гуарани (около 5 тысяч долларов) и пикап семьи. Хозяин дома подозревает, что ограбление устроили его приятели по любительской футбольной команде.
Asalto con toma de rehén en Ñemby:— Radio Ñandutí (@nanduti) February 1, 2021
????Delincuentes se alzaron con G. 35 millones #1020AM
Nota: https://t.co/bfLuGh9ldH pic.twitter.com/7M8w6Hmj28
По информации издания InSight Crime, Парагвай является одной из самых безопасных стран в Латинской Америке. В 2020 году в Парагвае было зарегистрировано 481 умышленное убийство (6,6 убийств на 100 тысяч населения).
Местные правоохранительные органы считают, что более 50% всех преступлений в Парагвае приходятся на бандитов из бразильских картелей «Первая столичная команда» (PCC) и «Красная команда». 10 января пограничники Парагвая по личному указу президента Марио Абдо экстрадировали в Бразилию главу парагвайской ячейки PCC Джованни Барбозу да Силву после того, как его подчиненные взяли в заложники троих офицеров полиции и обстреляли полицейский участок, чтобы освободить да Силву.
Detuvieron en Pedro Juan Caballero al presunto líder del PCC en la frontera, Giovanni Barboza Da Silva “Bonitão”, que fue sorprendido cuando se movilizaba en una camioneta. Horas después un grupo atacó la sede policial intentando rescatar a Bonitão #ElNoticiero ???? pic.twitter.com/xoI99V7q9K— Trece (@trecepy) January 11, 2021