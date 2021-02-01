В Госдуме оценят возможность ввести дополнительные дни к отпуску за вакцинацию

Депутат Государственной думы, доктор медицинских наук Борис Менделевич рассказал, что в парламенте обсудят, как стимулировать людей вакцинироваться. Одним из вариантов могут стать дополнительные дни к ежегодному оплачиваемому отпуску.

«Инициатива о дополнительных днях отпуска — дискуссионный вопрос. Я соглашусь с тем, что стимулировать людей вакцинироваться нужно. И мы, безусловно, обсудим этот вопрос в Государственной думе», — сказал Менделевич.

Депутат считает, что основной мотив вакцинации — это забота о собственном здоровье.

«Наверно, чтобы привлечь людей к вакцинации, нужно чем-то их заинтересовывать. Я хожу на вакцинацию каждый год не для того, чтобы мне дали день отдыха, а чтобы не заболеть. Если же я заражусь, то перенесу болезнь в легкой форме. Если мы говорим о коронавирусе, о том, что нам нужно как можно быстрее получить коллективный или же популяционный иммунитет, стоит подумать, чтобы как-то поощрять людей, которые пошли на вакцинацию», — считает Борис Менделевич.

Кроме того, политик отмечает, что граждане России имеют возможность делать прививки бесплатно.

«В отличие от большинства стран мира, у нас существует национальный календарь прививок, состоящий из 12, если мы включим коронавирус, то 13 прививок, которые делаются бесплатно. Человек не должен за это платить», — отмечает депутат.

Также Борис Менделевич не считает допустимым ввод так называемых COVID-паспортов.