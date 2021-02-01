Донбасс сегодня: солдат Киева дезертировал в ДНР, восточная группировка ВСУ несет потери

Донбасс, 1 февраля. Украинские силовики обстреляли юг ДНР из тяжелых минометов. Военнослужащий танковой бригады ВСУ перешел на сторону Донецка. Нацгвардия Украины готовит подрывников для переброски в республики. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска обстреляли населенные пункты республик Донбасса четыре раза. На мариупольском направлении обороны Донецкой Народной Республики подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ обстреляли Ленинское и Коминтерново. В первом случае были применены тяжелые 120-мм минометы, во втором — станковые противотанковые гранатометы. В Луганской Народной Республике обстрелян поселок Калиново-Борщеватое. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Генеральная прокуратура ДНР отреагировала на новые акты агрессии Киева, в результате которых 30 января ранения получил мирный житель Донецка 1978 года рождения. Возбуждено три уголовных дела в отношении Максима Марченко — комбрига 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ и его подчиненных.

Украинский военный перешел на сторону ДНР

Рядовой первой танковой бригады Вооруженных сил Украины Анатолий Тараненко сбежал с позиций украинской армии и перешел на сторону ДНР, сообщили в управлении Народной милиции. Операция по переходу военнослужащего проведена силовыми ведомствами ДНР 28 января. Сейчас с Тарасенко работают психологи. Дело в том, что в ВСУ над ним постоянно издевались сослуживцы.

Как сообщил военнослужащий, за день до его бегства два солдата с бригады тоже дезертировали. В настоящее время они скрываются в поселке Тарамчук Донецкой области. Как отмечают в управлении Народной милиции ДНР, до сих пор украинская сторона не направляла никаких запросов в республику по поводу пропавших. В Донецке считают, что судьба солдат командованию Киева безразлична.

Восточная группировка ВСУ понесла небывалые потери

Командующий оперативно-тактической группировкой «Восток» вызван в штаб силовой операции Киева с требованием пояснить немыслимое количество преступлений в подчиненных частях, которые произошли за последние два дня. По данным штаба Операции объединенных сил, к которым получили доступ донецкие военные, только за сутки в подразделениях группировки зафиксировано два подрыва солдат на неизвестных устройствах, три ДТП и шесть дезертирств, по три случая травмирования и гибели военнослужащих. Потери ОТГ «Восток» за двое суток — четверо погибших и 13 раненых. Также повреждены три единицы военной техники.

Нацгвардия Украины готовит подрывников для переброски в Донбасс

Официальный Киев, декларируя на публику миролюбивую политику, в действительности не оставляет попыток дестабилизировать обстановку в непокорном регионе военным путем, путем диверсий и терактов, следует из сообщения Народной милиции ЛНР. На полигоне Национальной гвардии Украины в Харьковской области в настоящее время проходит активная подготовка инженерно-саперных подразделений.

Помимо основных вопросов обучения — разведка, поиск и обезвреживание мин — отдельное внимание уделяется обучению военных навыкам подрыва различных сооружений и конструкций. Это может свидетельствовать о задействовании в будущем солдат в диверсионно-террористических актах в отношении ЛНР и ДНР.