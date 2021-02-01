Крид присоединится к Басте и Лободе в красных креслах шоу Первого канала «Голос.Дети»

На Первом канале назвали наставников нового сезона певческого шоу «Голос.Дети»: это Василий Вакуленко (Баста), Светлана Лобода и дебютант Егор Крид, сообщили ФАН в пресс-службе телеканала.

Съемки восьмого сезона популярной музыкальной передачи начнутся уже во вторник, 2 февраля.

В ходе слепых прослушиваний наставники наберут команды, в каждой из которых будет по пятнадцать юных участников, потом настанет очередь отсева в «Поединках» и «Песне на вылет», после чего право решения дальнейшей судьбы вокалистов перейдет уже к телезрителям. Именно они и выберут триумфатора.

«На протяжении последних лет велись переговоры по поводу моего участия в проекте «Голос.Дети» в качестве музыкального наставника, но различные обстоятельства не давали этому случиться, — признался Крид. — И вот момент настал! Буду рад поделиться своим опытом с участниками, а с кем-то, возможно, продолжу сотрудничество и после».

Ведущими проекта, как и ранее, в пятом и седьмом сезонах, будут Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

«Голос.Дети» — каждый раз испытание для меня на эмоциональном уровне, — отметил Вакуленко. — Те, кто побывал в креслах наставников, знают, о чем я говорю. С другой стороны, я очень рад своему участию в проекте с детьми — это заряд самой положительной энергетики и настоящая искренность».

Баста уже был наставником в тех же пятом и седьмом сезонах, а Лобода — в шестом.

«Я возвращаюсь, чтобы помочь самым талантливым детям начать свой звездный путь и дать безудержную силу не бояться и верить в то, что рожденный для сцены обязательно ее покорит», — подчеркнула Светлана.

К участию в слепых прослушиваниях допущены вокалисты, успешно преодолевшие стадию предварительных кастингов. Среди них представители не только российских городов и населенных пунктов, но и зарубежных. Например, турецкой Антальи, финской Лаппеэнранты, белорусских Минска и Могилева, египетской Хургады…

В прошлом сезоне шоу «Голос.Дети» победу одержал участница команды как раз Басты — Олеся Казаченко из подмосковного Ногинска. Вакуленко при этом был признан и лучшим наставником сезона.