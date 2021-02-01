Беременная Пинчук появилась на шоу «Бородина против Бузовой»

Москва, 1 февраля. Пожалуй, одна из самых ярких участниц телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук вместе со своим возлюбленным Араем Чобаняном планирует грандиозное возвращение на телеэкраны.

Вместе с Араем красотка станет участницей нового выпуска популярного телешоу «Бородина против Бузовой», который должен вскоре появиться в эфире телеканала ТНТ.

Данная телепередача — единственное, что осталось в память об участниках «Дома-2» после его закрытия.

«На шоу «Бородина против Бузовой». Скучали?» — подписала публикацию в своем Instagram звезда.

Ирина Пинчук сейчас находится в интересном положении. Она ждет ребенка, и ее формы немного изменились. Для того чтобы предстать перед зрителями, она решила надеть удлиненные черные брюки и свободный жакет. Она старается драпировать некоторые части тела, но поклонники заметив это, написав, что беременность ей к лицу.

«Очень скучали. Красивая пара», «Хорошо смотритесь», «Иришка округлилась. Идет ей», — пишут подписчики экс-участницы «Дома-2».

Напомним, влюбленные не так давно решили официально оформить свои отношения. О своей беременности Ира Пинчук объявила Араю в день его рождения, в конце ноября 2020 года. Он был ошеломлен, ведь такого сюрприза не ожидал. Первенец у Чобаняна и Пинчук появится уже этим летом. Ирина, будучи беременной, переболела коронавирусом. Заболел и ее избранник.

Температура, насморк, горло болит, и то в жар бросает, то в холод. Просто плачу от того, как мне плохо», — делилась Ирина Пинчук с поклонниками.

Ирина признавалась, что переживает за состояние будущего малыша, ведь болеть на ранней стадии беременности очень опасно.