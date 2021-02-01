Эксперты перечислили самые востребованные профессии в России на 2021 год

Рынок труда в России постепенно восстанавливается. Как заявили ФАН аналитики ведущих рекрутинговых агентств, пандемия заставила многих специалистов сменить профиль, но по-прежнему в дефиците рабочие кадры, программисты и медики.

«На стройках не хватает рабочих рук»

Сильнее всего во время пандемии пострадала сфера обслуживания, заявил в беседе с ФАН кандидат экономических наук, основатель одной из самых крупных рекрутинговых компаний России Денис Каминский.

«Пандемия, конечно, повлияла на рынок труда. Часть отраслей — туризм, гостиничный бизнес — просто прекратили нанимать. Если вы возьмете сферу обслуживания, то закрываются кафе, рестораны, бары. Естественно, люди высвобождаются оттуда», — утверждает эксперт.

В 2020 году из-за коронавирусной инфекции в России остановились стройки — без работы остались сотни низкоквалифицированных рабочих, преимущественно трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья. Многие уехали домой или перепрофилировались, а когда площадки вновь запустились, возник дефицит рабочих, констатирует Каминский.

«Например, на стройках сейчас не хватает рук. Понятно, весь поток мигрантов, которых много работало на стройках, сильно пересох, значит, кто-то должен работать и людей не хватает», — комментирует ситуацию собеседник ФАН.

То, что пандемия заставила переориентироваться не только предпринимателей, но и самих специалистов, подтвердил президент известного рекрутингового портала Алексей Захаров. Например, бывшие строители стали курьерами.

«Произошло перераспределение — низкоквалифицированный труд со строек переместился в другой сектор низкоквалифицированного труда и это скорее были жизненные обстоятельства, — рассказал ФАН Захаров. — Вчера он на стройке кирпичи носил, теперь носит пиццу, к потоку мигрантов это не имеет никакого отношения».

«Востребованы IT-специалисты»

А вот сфера IT, по единодушному мнению экспертов, как в прошлом, так и в этом году, сохраняет статус перспективного направления. Причем спрос на специалистов, разрабатывающих и внедряющих онлайн-технологий, только растет, утверждает Денис Каминский.

«В целом специальности самые разные востребованы, начиная от Java-разработчиков и заканчивая бизнес-программированием. Если, например, сегодня выйдет на рынок в 10 раз больше программистов, чем есть сейчас, то они все будут в один день трудоустроены», — заявил эксперт.

Спрос на IT-специалистов объясняется еще и тем, что цифровизация проникла практически во все сферы нашей жизни, заверяет Алексей Захаров. И это касается не только гаджетов, без которых сегодня не может обойтись ни ребенок, ни взрослый человек.

«Цифровизация ускоренно проникла абсолютно во все профессии. К примеру, в машине, которая чистит снег, установлен GPS-трекер, тот же курьер передвигается по городу и пользуется GPS, — обратил внимание Захаров. — Если врач не умеет работать с соответствующим высокотехнологичным оборудованием, программами, значит он так и будет низкоуровневым, низкооплачиваемым врачом».

«Рынок труда в медицине не очень хорошо работает»

К слову, медицина — еще одна отрасль, в которой ощущается дефицит кадров. Как показывают исследования рекрутинговых агентств, в период пандемии в России резко повысился спрос на врачей и медсестер. Но, по мнению Дениса Каминского, это скорее особенности рынка труда этой отрасли.

«Рынок труда в медицине как таковой не очень хорошо работает. То, с чем мы сталкивались, когда общались с медицинскими компаниями, с профилактическими учреждениями, аптеками, фармацевтическими компаниями, так это то, что пока на рынке недостаточно построена система работы с молодыми специалистами», — констатировал эксперт.

Отметим, в конце прошлого года Минтруд РФ на своем сайте опубликовал список наиболее востребованных в 2021 году профессий, требующих среднего специального образования. Среди них оказались автомеханик, косметолог, лаборант химического анализа, мастер декоративных работ, метролог.

А присутствие в списке администратора баз данных, графического дизайнера, мехатроника и мобильного робототехника лишь подтверждают спрос на специалистов IT-сферы, заключили опрошенные ФАН эксперты. В целом, как показал первый месяц наступившего года, спрос на рынке труда начинает восстанавливаться.