В Совфеде заявили, что спецслужбы Запада не оставят Россию в покое

У людей пропадает мотивация посещать несанкционированные мероприятия в поддержку блогера Алексея Навального, но Запад нас в покое не оставит. Таким мнением в беседе с ФАН поделился первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор рассказал, что имя Навального на незаконных акциях 31 января практически не упоминалось, а людям в этот день было нечего отстаивать. Джабаров не понимает цель проведения митингов в прошедшее воскресенье.

«Людей на митингах 31 января было меньше по вполне понятным причинам, ведь непонятно во имя чего были эти митинги. Если первый митинг был якобы в защиту Алексея Навального, то вчера, как я заметил, фамилия Навального почти не звучала», — сказал он.

Джабаров предположил, что люди участвовали в митингах из-за усталости от пандемии COVID-19. Среди протестующих было много молодежи, на которых антигосударственная пропаганда Запада распространяется через всемирную паутину.

«Эти акции возникают на фоне усталости населения от пандемии и ее ограничений, также идет активная обработка наших молодых граждан через Интернет и соцсети. В этом плане активно работают и западные спецслужбы через своих посредников, живущих или работающих в России. Важно, чтобы эти противоправные действия не повторились, ведь нарушение закона в любом случае влечет за собой ответственность. Акции показали, что людям не для чего портить свое будущее и карьеру и оказывать сопротивление властям, посещая несанкционированные митинги», — считает политик.

Сенатор уверен, протесты в России в скором времени сойдут на нет, но иностранные спецслужбы на этом не остановятся. Они будут и дальше пытаться нарушить мирную жизнь россиян, нацеливаясь именно на нашу еще неокрепшую молодежь. Джабаров подчеркнул, что в этом случае нужно серьезнее заниматься просвещением молодых умов.

«Я думаю, протестная активность в этом направлении будет стихать. Понятно, что в покое нас не оставят — Запад будет очень активно работать и раскачивать нашу общественную жизнь. Самые неустойчивые при любых режимах — молодые люди, которые еще не успели сформироваться политически, у которых очень много романтики в голове. Эта романтика достаточно своеобразная, не подкрепленная ничем. Поэтому нужно работать с молодежью и жестко следовать законам», — сказал эксперт.

Джабаров также объяснил, почему неконтролируемые незаконные акции всегда приводят только к трагедиям.

«Любые послабления приведут к ослаблению власти и победе уличных протестов. Так было при распаде СССР, когда наша страна пережила страшные потрясения. Владимир Путин на своей пресс-конференции отмечал, что «улица никогда ни к чему хорошему не приводит», только к печальным последствиям. Ни в коем случае нельзя переступать закон», — подчеркнул эксперт.

В заключении сенатор выразил уверенность, что суд по заслугам накажет Алексея Навального.

«Судьбу Навального определит только суд. Есть определенные статьи, по которым он привлекается, поэтому пусть решает суд», — резюмировал политик.

Ранее в интервью ФАН политолог Илья Гращенков назвал акции протестов разрозненными и хаотичными.