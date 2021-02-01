Бандиты расстреляли кортеж с оппозицией в Сальвадоре

Сан-Сальвадор, 1 февраля. Неизвестные вооруженные люди расстреляли кортеж с членами оппозиционной партии Сальвадора «Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти» (FMLN). В результате нападения есть погибшие, сообщает новостной портал ElSalvador.com.

Condenó enérgicamente el vil ataque a mano armada contra nuestros compañeros y compañeras del FMLN.



Mi solidaridad con la familia de los 2 fallecidos, exigimos justicia por este lamentable hecho criminal y terrorista.



El odio no nos va a detener. ???????????????? pic.twitter.com/pIdiZYKMSx — Cayetano Cruz (@CayetanoCruz_) February 1, 2021

По словам депутата от FMLN Нидии Диас, она направлялась в штаб партии в Сан-Сальвадоре после проведения митинга в поддержку кандидата в мэры города. Около 18:25 ее кортеж был обстрелян неизвестными.

Tensión en El Salvador:



Disparan contra simpatizantes del partido FMLN que participaban en una caravana. Dos fallecieron y 4 quedaron heridos.



Dirigentes del partido exigen esclarecer el ataque.



El presidente Bukele informó que ya fueron capturados 2 de los 3 atacantes. pic.twitter.com/HeTT67qufj — Víctor Bolaños (@vichoguate) February 1, 2021

«Стреляли из синего седана. Они обогнали нас, достали оружие и начали стрелять по моим товарищам», — заявила она.

К концу дня стало известно, что двое членов партии погибли от полученных ранений, еще пятеро госпитализированы, один из них остается в тяжелом состоянии. Генеральный прокурор Сальвадора Рауль Мелара заявил, что трое подозреваемых в нападении были задержаны по горячим следам, один из них тяжело ранен.

«Было совершено нападение на членов политической партии, в результате которого двое погибли и пятеро получили ранения. Это серьезно — предвыборная борьба не может превратиться в кровавую баню. Мы уже ведем расследование, привлечем виновных к ответственности», — написал он в Twitter.

Se ha producido un ataque contra simpatizantes de un partido político y ha dejado como resultado dos fallecidos y cinco lesionados.



Esto es grave, la contienda electoral no puede convertirse en un baño de sangre.



Estamos investigando ya, procesaremos a los responsables. — Raúl Melara (@MelaraRaul) February 1, 2021

Президент Сальвадора Найиб Букеле, который первым сообщил о задержании подозреваемых, раскритиковал FMLN за «попытку поднять репутацию партии» благодаря атаке. Ранее глава государства неоднократно вступал в конфликты с оппозицией, обвиняя социалистов в коррупции и связях с преступным миром.

«Похоже, что умирающие партии воспользовались последним планом. Какое отчаяние, чтобы не потерять свои привилегии и свою коррупцию. Я думал, что они не могут пасть ниже, но они пали», — заявил Букеле в Twitter.

Parece que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan.



Qué desesperación por no perder sus privilegios y su corrupción.



Pensé que no podían caer más bajo, pero cayeron. — ???????? (@nayibbukele) February 1, 2021

В FMLN президента обвинили в подстрекательстве к насилию, а его партию «Широкий альянс за национальное единство» — в организации нападения.

«Исполненная ненависти речь президента порождает насилие и смерть. Прокуратура должна действовать немедленно, убийцы не будут контролировать Ассамблею. Мы клянемся победить», — сказала депутат от FMLN Лотарингия Пенья.

Глава партии и бывший вице-президент Сальвадора Оскар Ортис объявил Найиба Букеле «самым жестоким маньяком». По его словам, с самого начала его президентского срока члены партии регулярно сталкиваются с угрозами.

«Я отвергаю этого типа, который занимает президентское кресло, потому что считаю его дикарем, он приводит страну в хаос, способствует ненужной социальной конфронтации», — сказал он.

28 февраля 2021 года в Сальвадоре пройдут парламентские и муниципальные выборы, на которых будут избраны 84 депутата Законодательной ассамблеи, члены местных законодательных собраний и главы 262 муниципалитетов. Согласно результатам соцопроса консалтинговой компании UFG, проведенного с 13 по 17 января, около 65% респондентов изъявили желание проголосовать за кандидатов от новой партии Найиба Букеле «Новые идеи», в то время как партию FMLN поддержали лишь 2,2% опрошенных.

Nuevas Ideas se ha consolidado como la primera fuerza de cara a las elecciones. El 60% de encuestados dice que votará por el partido de la N para alcaldes y un 64.7% les dará el voto para llevar a sus candidatos a la Asamblea Legislativa.https://t.co/VybLirJegj — Disruptiva (@Disruptiva2) January 27, 2021

По данным министерства общественной безопасности, благодаря «Плану территориального контроля» правительства Букеле в 2020 году силам правопорядка Сальвадора удалось добиться значительных успехов в борьбе с организованной преступностью: за год было зарегистрировано 1322 убийства — на 45% меньше, чем годом ранее.

El año 2020 cierra con todos los indicadores de inseguridad a la baja; los 12 delitos que más afectan a los salvadoreños se mantienen con reducciones considerables. Gracias al trabajo de @PNCSV y el #PlanControlTerritorial el país salió de la lista de países violentos del mundo. pic.twitter.com/eLfzwA0xWu — Ministerio de Seguridad (@SeguridadSV) January 1, 2021

По официальным данным, 30 дней в прошлом году страна прожила без единого убийства — в то время как на момент вступления Найиба Букеле в должность в Сальвадоре ежедневно регистрировалось порядка девяти убийств.

По версии оппозиции, таких результатов глава государства добился в том числе незаконными способами: 4 сентября 2020 года издание El Fero выпустило расследование, в котором рассказало о продолжительных переговорах правительства с лидерами международной преступной группировки «Мара Сальватруча» (MS-13). По информации издания, Найиб Букеле предложил банде смягчить условия содержания в тюрьмах в обмен на освобождение ряда департаментов, необходимых партии «Новые идеи» для победы на парламентских выборах. Глава государства отверг обвинения, заявив о попытке очернить успехи его правительства. Генеральная прокуратура по итогам ведомственной проверки не нашла подтверждений информации El Fero.