Господдержка и высокая конкуренция позволят сдержать рост цен на хлеб в Дагестане

Махачкала, 1 февраля. В Дагестане не ожидается повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия, сообщили ФАН в региональном Минсельхозпроде. Сдерживающими факторами выступят высокая конкуренция между производителями внутри республики, а также меры господдержки отрасли на федеральном уровне.

В аграрном ведомстве сообщили, что ранее правительство России приняло решение направить в регионы 4,7 миллиарда рублей для поддержки мукомолов и хлебопеков. Дагестан получит на эти цели почти 80 миллионов рублей, большая часть из которых позволит компенсировать предприятиям хлебопекарной промышленности часть затрат на реализацию хлеба, оставшаяся сумма – возместить мукомолам траты на закупку пшеницы.

«Учитывая, что появились риски повышения цен на зерно, а также на выпекаемый хлеб, правительством России приняты меры по компенсации части затрат при производстве муки, хлеба и хлебобулочных изделий сроком годности не более пяти дней. Данная мера поддержки позволит стабилизировать цену на хлеб и муку», – рассказал ФАН заместитель министра сельского хозяйства республики Эмин Шайхгасанов.

В пресс-службе регионального Минсельхоза пояснили, что господдержка будет оказываться в виде предоставления субсидий. Хлебопеки за каждую произведенную тонну хлеба получат две тысячи рублей, мукомолам компенсируют половину от разницы между текущей ценой на зерно и ее средней стоимостью за последние годы.

«Производителям муки субсидии предоставляются в размере, не превышающем 50% разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и среднемесячной средней ценой в стране за аналогичные периоды трех предыдущих лет, скорректированной с учетом инфляции», – заявили в ведомстве.

По словам Шайхгасанова, дополнительным фактором, нивелирующим риски повышения стоимости хлеба в Дагестане, станет высокая конкуренция на рынке. Наряду с крупными хлебозаводами производством хлебобулочных изделий в республике занимаются индивидуальные предприниматели.

«Производством хлеба в нашем регионе занимаются представители малого и среднего бизнеса. У нас достаточно хорошая конкуренция в этой сфере, и если оценивать в целом по России, у нас самая низкая цена на хлеб», – заверил замглавы Минсельхоза РД.

По информации Дагестанстата, в настоящее время стоимость буханки хлеба в республике варьируется от 20 до 25 рублей. Служба не фиксирует роста цен на соответствующие изделия.

С 15 февраля в России вводится пошлина на экспорт зерна в размере 25 евро за тонну пшеницы, с 1 марта она вырастет до 50 евро. С середины марта также начнут действовать экспортные пошлины на кукурузу и ячмень, соответственно, в 25 и 10 евро за тонну.

Ранее ФАН со ссылкой на председателя Российского зернового союза Аркадия Злочевского сообщал, что повышенные экспортные пошлины на зерно могут привести к росту ее стоимости на мировом рынке. При этом цены на хлеб мало изменятся.