В Самаре появятся многофункциональные Центры прогресса бокса

Сразу два многофункциональных Центра прогресса бокса будут построены в Самаре и в городском округе Жигулевск. Эти и другие вопросы обсудили на встрече губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев. Как отметил Щекутьев, в центрах, помимо залов для спортивных занятий, предусмотрены и классы патриотического воспитания.

«Мы должны привить нашей молодежи любовь к Родине, воспитать разумных граждан, которые понимают, что основа любого правового государства — это закон. Это очень важно в современной реальности, особенно сейчас, когда провокаторы склоняют молодежь к нарушениям, побуждая выходить на незаконные митинги. Боксерская общественность готова объяснить провокаторам, что так вести себя не следует. Если у вас есть негативная энергия, которую нужно выплеснуть, — приходите в секции бокса и избавляйтесь от нее на ринге», — отметил Кирилл Щекутьев.

Спортивные центры предполагают организацию нескольких тренировочных залов, специализированных медцентров, залов для проведения соревнований с трибунами, конференц-залов и административных помещений. Занятия для молодых людей до 18 лет будут бесплатными. В таких центрах будет работать не только секция бокса, но и тхэквондо, греко-римской борьбы, художественной гимнастики. Общая расчетная площадь каждого спортивного объекта составит 6000 квадратных метров.

Идею строительства таких центров в Самаре поддержал и губернатор региона Дмитрий Азаров. Он отметил, что спорт играет важную роль в учебно-воспитательном процессе.

«Я очень рассчитываю на все спортивные федерации, и, конечно, на Федерацию бокса, в проведении воспитательной работы среди молодежи, — отметил Дмитрий Азаров. — Мы все знаем, что мальчишки и девчонки, которые выбирают боевые виды спорта — активные, энергичные, сильные люди. Мы понимаем, что если ими не занимается федерация, наставники, тренеры, то, к сожалению, их спортивные навыки и характер могут быть применены в агрессивной форме на улице».

Кирилл Щекутьев возглавил Федерацию бокса России 29 января. По его словам, он сделает все для дальнейшего развития этого вид спорта в стране.