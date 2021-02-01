В Сети нашли применение сбежавшему в ДНР дезертиру ВСУ

Донецк, 1 февраля. Пользователи Сети предложили обменять украинского дезертира, перебежавшего на сторону ополчения Донецкой Народной Республики.

Военнослужащий дислоцируемой в Донбассе 1-й отдельной танковой бригады ВСУ Анатолий Тараненко сбежал из украинской армии и перешел на сторону ополчения, о чем ранее рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, солдат пожаловался на неуставные взаимоотношения со своими сослуживцами, выражающиеся в регулярном физическом и моральном насилии. По словам Басурина, с молодым человеком в настоящее время работают психологи, а его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«К нам за помощью обратился опасающийся за свою жизнь военнослужащий механизированного батальона 1-й танковой бригады ВСУ с просьбой защитить его от произвола со стороны сослуживцев», — рассказал представитель НМ ДНР.

Факт дезертирства военнослужащего не вызвал у командования ВСУ никакой реакции, отметил Басурин. Он подчеркнул, что в Донецке не получали запрос от украинской стороны о местонахождении бойца. Однако в Сети этот инцидент привел к настоящим дискуссиям. Некоторые пользователи предложили обменять солдата на пленного ополченца.

«Можно откормить и обменять потом», — считает пользователь, представившийся именем Гарри.

Другие пользователи предположили, что военнослужащий сбежал на территорию ДНР, чтобы получить вакцину от COVID-19, так как на Украине вакцинация до сих пор не началась.

«За «Спутником» прибежал, скоро таких будет много», — считает Андpeй Н.

Кто-то даже выразил беспокойство по поводу перехода украинского военного на сторону ополчения, призвав руководство ДНР проявлять особую осторожность в таких случаях.

«С этими перебежчиками осторожнее надо, потом они там теракты совершают или шпионят», — отметил пользователь, пожелавший остаться анонимным.

«А можно быть уверенным, что это не легенда для перебежчика? А зачем он нужен здесь такой безвольный, который, имея оружие, не пристрелил обидчиков? И с чем, кроме обид и соплей, он перешел?», — пишет Александр М.

Некоторые пользователи с иронией отнеслись к этому факту, отметив «храбрость» и «патриотизм» украинских военных, которые бегут с передовой.

«С гимном на устах бежали бравые укросолдаты», — написал в шутливой форме Leenn.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий рассказал о подготовке инженерно-саперных подразделений ВСУ для провокаций в Донбассе, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.