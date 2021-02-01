Кандидаты в переходное правительство Ливии ответят на вопросы граждан в Женеве

Женева, 1 февраля. Очередной раунд Форума политического диалога по Ливии стартовал в Швейцарии. Он продлится пять дней.

Издание Alsaaa 24 сообщает, что заседание началось с государственного гимна североафриканской страны. После этого слово взяла исполняющая обязанности главы Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) Стефани Уильямс.

В первую очередь она отметила достижение прогресса в политическом диалоге по урегулированию кризиса на Севере Африки. Речь идет о согласовании списка кандидатов в Президентский совет и правительство переходного периода.

Стефани Уильямс уточнила, что каждый из претендентов на руководящую должность страны получит возможность выступить на полях форума в Женеве и ответить на интересующие ливийцев вопросы. 31 января она провела онлайн-встречу с гражданами государства.

Глава МООНПЛ добавила, что международное сообщество отвергает любое иностранное вмешательство в дела североафриканской страны.

«В Ливии необходимо добиться верховенства закона и бороться с коррупцией», — заявила Уильямс.

Главной целью Форума политического диалога является урегулирование кризиса между представителями Правительства национального согласия (ПНС), базирующегося в Триполи, и Восточного правительства (Тобрук — прим. ФАН).

Стороны должны прийти к общему решению по формированию единого временного руководящего органа.

«Процесс выбора исполнительной власти будет открытым и прозрачным», — завершила вступительную речь Стефани Уильямс.

Накануне Миссия ООН по поддержке Ливии опубликовала список из 45 человек, утвержденных в качестве кандидатов в переходное правительство. На пост главы Президентского совета претендуют 24 политика, включая спикера Палаты представителей Агила Салеха.

За должность премьер-министра поборется 21 чиновник. Среди них министр иностранных дел ПНС Фатхи Башага и вице-премьер ПНС Ахмед Майтыг. Действующий глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж не попал в список одобренных кандидатов.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что на предыдущей сессии Форума политического диалога 75 делегатов смогли прийти к компромиссу в вопросе формирования временного органа власти.

Они составили список из претендентов на главные посты переходного правительства. Его основной обязанностью станет руководство процессом подготовки к национальным выборам в североафриканском государстве, которые запланированы на 24 декабря 2021 года.