Дмитрий Медведев увидел необходимость в интеграции России и Белоруссии

Горки, 1 февраля. Интеграция в рамках Союзного государства взаимополезна, однако следует подождать, пока обстановка в Белоруссии стабилизируется, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, процесс следует сделать теснее, чтобы реализовать весь потенциал договора. Кроме того, интеграция должна охватывать все элементы сближения, которые будут в нее заложены, в том числе экономику.

«А это самые разные вопросы, вплоть до единой валюты», — добавил Медведев.

Зампредседателя Совбеза отметил, что в Белоруссии сейчас своя ситуация, которая должна нормализоваться. Несмотря на это, интеграционный процесс не стоит останавливать, потому что альтернативы никакой нет.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Дмитрий Медведев озвучил позицию страны по G7. По его словам, формат не имеет перспектив, а Россия не планирует в него возвращаться.

Ранее НСН сообщала, что Дмитрий Медведев рассказал, в каком случае Россия создаст собственный сегмент интернета.