Депутат Госдумы Евгений Федоров связал решение суда, отправившего блогера Алексея Навального на 2 года и 8 месяцев в колонию по делу о мошенничестве, с ослаблением влияния США на Россию. Во вторник суд удовлетворил требование ФСИН, поддержанное Генпрокуратурой, о замене главе ФБК (признан в РФ иноагентом) условного срока по делу «Ив Роше» на реальный за многочисленные нарушения правил поведения.

«Думаю, все понимают, что в силу действий Соединенных Штатов Америки российская власть была к Навальному незаслуженно лояльной, — отметил Евгений Федоров в комментарии ФАН. — Помню, как [45-й президент США Дональд] Трамп беспокоился о Навальном, когда того укусила оса. Даже заявление Госдепартамента, кажется, по этому поводу было. Так что в силу «особых» отношений с США российские суды Навального «жалели». И его деяния — в том числе мошенничество и воровство — не рассматривались с позиции правового равенства. Навальный фактически был субъектом вне закона, к нему как будто даже боялись применять закон, а судьи боялись его судить».

Однако после всенародного голосования по Конституции, в которой отныне закреплено верховенство на территории РФ российского права, ситуация начала меняться к лучшему, считает Федоров.

«Сегодня ситуация для Навального и для всех нас существенно поменялась. Россия взяла курс на суверенитет, а все манипуляции, которые США реализовывали в отношении нашей страны, перестали осуществляться в том объеме и качестве, как это было раньше. Соответственно, Навального, наконец, уравняли с обычными гражданами России, нарушившими тот или иной закон. Воровство и мошенничество теперь для Навального наказуемы, его просто вернули в российское правовое поле. Поэтому он получил реальный срок за свое преступление, как это было бы с любым гражданином России. В данном случае мы отмечаем отрадный факт: постепенно уходит в прошлое наша зависимость от США», — подчеркнул Федоров.

Многие западные страны требовали от России освободить Алексея Навального, который был задержан 17 января, а затем арестован до суда по требованию ФСИН. 23 и 31 января группы сторонников Навального спровоцировали в России незаконные акции с требованием освободить блогера. К участию в акциях активно склоняли несовершеннолетних, что вызвало резкое осуждение со стороны политиков и экспертов.