Онлайн-марафон «Юнармия-Фест» объединил более 120 тысяч подростков

Москва, 1 февраля. В минувшие выходные более 120 тысяч юнармейцев объединил онлайн-марафон «Юнармия-Фест». Подъем на гору Бештау, Всероссийский шахматный турнир, легкоатлетический забег и другие события обсуждали участники марафона с лидером движения «Юнармия» Никитой Нагорным. По мнению лидера «Юнармии», такое общение раскрывает перед его участниками массу возможностей.

«Соцсети позволяют делиться новостями, творчеством, задумками и лайфхаками с большим количеством людей. Конечно, рано или поздно встает вопрос о продвижении своего канала и привлечении к нему аудитории. Поэтому мы и делимся с ребятами собственными наработками, чтобы они понимали, как правильно доносить до подписчиков свои идеи», — считает Никита Нагорный.

В частности, подписчики официальной группы «Юнармия» в социальной сети ВКонтакте пообщались с видеоблогером и фигуристкой Василисой Даванковой, которая рассказала о секретах продвижения аккаунтов в социальных сетях. Трансляция, длившаяся чуть более двух часов, набрала свыше семи тысяч комментариев.

Во время онлайн-феста его участники встретились с директором Лиги безопасного Интернета, исполнительным директором Национального центра помощи Екатериной Мизулиной. Юнармейцы обсудили такие актуальные темы, как сетевое мошенничество, фейки и кибербуллинг, что негативно сказывается на психике и здоровье детей.

Марафон «Юнармия-Фест» завершился Всероссийским онлайн-турниром «Юнармейская шахматная зарница», собравшем на своей площадке более трех тысяч мальчишек и девчонок. Соревнования проводились совместно с Центром интеллектуальной культуры и спорта «Каисса».