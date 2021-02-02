Осташко возмущен, что Навального осудили за мошенничество, а не за госизмену

Политолог Руслан Осташко считает, что замена условного срока на реальный — недостаточное наказание для Алексея Навального. Скандального блогера следует судить за государственную измену, особенно после разоблачений по поводу контактов его помощников с британской разведкой, утверждает эксперт.

Во вторник стало известно, что суд поддержал требование Генпрокуратуры заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ближайшие 2 года и 8 месяцев глава ФБК (признан иноагентом в РФ) проведет в колонии.

«Навальный неоднократно нарушал закон, но это сходило ему с рук, — отметил Руслан Осташко в комментарии ФАН. — Уже, к сожалению, был случай, когда Навального даже осудили на реальный срок, но он провел в СИЗО ровно один день, а потом его освободили. Это беспрецедентно. Ну, а дважды условно осужденный — это вообще невозможно в нашей судебной практике. Кто-то очень долго покровительствовал Навальному, но теперь закон хотя бы в какой-то мере восторжествовал».

Есть нормы законодательства, которые никому не позволено нарушать, подчеркивает эксперт.

«Однако должен отметить, что огромное количество людей патриотических взглядов просто не может понять, почему Навальному вменяют только мошенничество, но не обвиняют в государственной измене, — с возмущением отметил политолог. — Это тем более непонятно после появления видео, на котором ближайший соратник Навального, [Владимир] Ашурков, разговаривает с вероятным сотрудником британской разведки. Но и помимо этой записи есть огромное количество доказательств работы группы Навального в интересах Запада, в том числе — требование санкций против нашего государства. Что это, если не госизмена?»

Мы будем задавать эти вопросы властям и требовать, чтобы против Навального было возбуждено дело по статье о госизмене, предупредил собеседник ФАН.

«Закон должен быть един для всех. А то что получается? Для либералов у нас какое-то особое, более мягкое, законодательство?! Этого быть не должно», — уверен Руслан Осташко.

Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января из Германии и был задержан по требованию ФСИН за неоднократные нарушения правил поведения для условно осужденных. Суд отправил блогера в СИЗО до суда, который состоялся 2 февраля.