Милонов о приговоре Навальному: Он требовал справедливости и ее получил

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает справедливым решение суда по Алексею Навальному, отправившему скандального блогера отбывать наказание по делу «Ив Роше». Ранее Генпрокуратура поддержала требование ФСИН назначить главе ФБК (признан в РФ иноагентом) реальный срок из-за многочисленных нарушений правил поведения условно осужденных, и суд это требование удовлетворил.

Алексей Навальный громче всех кричал о справедливости и он ее получил, считает Виталий Милонов.

«Некоторые люди уверены, что их «статус» делает их более привилегированными. Но, насколько я помню, основная идея наших демократов — все должны быть равны перед законом. Есть обязательные требования закона, которые обязан соблюдать условно осужденный. Алексей Навальный это знал. Но он, будучи настоящим жуликом и вором, считал себя неприкасаемым. Он думал, что он более привилегированный член общества, чем какой-то простой человек», — отметил Милонов в комментарии ФАН.

Решение по замене условного срока для Навального на реальный не имеет никакого политического подтекста, отмечает парламентарий.

«Навальный неоднократно нарушал закон, о чем ему были неоднократные предупреждения. Кроме того, не знаю ни одного нашего несчастного условно осужденного, который за время своего условного срока столько раз смотался за границу, как Навальный. Других таких случаев просто не было. Так что Алексей сам всего этого хотел и сам этого добивался. Он знал, что наказание неотвратимо, но, видимо, рассчитывал, что «покровители» вновь заступятся. Он требовал справедливости, и он ее получил. Это справедливое беспристрастное решение», — подчеркнул Виталий Милонов.

Алексей Навальный в декабре 2014 года был приговорен к 3,5 года условно по делу о мошенничестве в отношении двух компаний, в том числе «Ив Роше». Испытательный срок, условия которого Навальный неоднократно нарушал, был ему был продлен до 29 декабря 2020 года.