Елена Панина: Латвия без России рискует превратиться в старуху у разбитого корыта

Крупнейший оператор кабельного ТВ в Латвии, 51 процент которого принадлежит государству, компания Tet объявила о прекращении трансляции нескольких российских телеканалов — «ПБК», «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». Причиной названо беспокойство из-за соблюдения режима санкций против России.

Однако дело совсем не в этом. В январе текущего года были представлены данные социологического опроса компании SKDS, показавшие удручающую для Риги картину. Ежедневно российские телеканалы смотрят 33,6% местных жителей (50,7% русских и 22,9% латышей). А если добавить к ним тех, кто делает это «один-два раза в неделю», то обнаруживается заметный рост — 75 процентов русских и 55 процентов латышей соответственно.

Латвийскому телевидению, особенно государственному, подчеркивают социологи, приходится конкурировать с российскими коллегами. Рига эту борьбу явно проигрывает. Как признались респонденты, их не привлекает предлагаемый контент — он попросту скучен.

По словам популярного музыканта Ренарса Кауперса (лидер и вокалист группы Brainstorm. — Прим. ФАН), сегодня в Латвии «наши современные лингвисты, фольклористы, культурологи близко не могут подойти к тому, что делали их коллеги в СССР — а ведь это великая ценность».

Российские телеканалы на фоне местных также привлекательны и как источник альтернативной информации и новостей. При этом, поясняют местные эксперты, «враждебной информации» о самой Латвии в российских СМИ практически нет.

Но Ригу беспокоит другое: то, что наше телевидение предлагает другой взгляд на окружающий мир, критически оценивая присутствие войск НАТО в прибалтийских странах или объясняя, почему Крым именно воссоединился с Россией, а не был оккупирован.

Это пробивает брешь в информационной стене, которую Рига пробует выстроить вокруг Москвы, представив нас «агрессивным государством», чтобы тем самым оправдать как свою антироссийскую политику, так и дискриминацию русского населения в Латвии.

Однако такими запретами местные власти ничего не добьются — это все равно что пытаться пальцем заткнуть огромную дыру в плотине. Есть спутниковое телевидение, есть Интернет, которые предоставляют возможность получения альтернативной информации.

Запрет на вещание российских телеканалов — далеко не первый недружественный шаг Риги в отношении Москвы. Так, 3 декабря прошлого года полиция арестовала местных журналистов, которые профессионально взаимодействовали с МИА «Россия сегодня».

И это произошло всего пару недель спустя после того, как Министерство путей сообщения Латвии направило в РФ письмо с просьбой остановить падение объемов российского транзита в республику.

Такая сумбурная политика не только вредит самой Латвии, но и противоречит интересам ее граждан, о чем свидетельствуют как высокие рейтинги российских телеканалов, так и то, что страну покидают сотни тысяч ее граждан.

В этой связи латвийским властям целесообразнее выстраивать нормальное взаимодействие с Россией, а не быть на подхвате у Брюсселя. Иначе можно оказаться старухой у разбитого корыта на берегу Балтийского моря.