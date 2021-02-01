Пассажирский самолет обстреляли из ракетницы при посадке в аэропорту Тюмени

Тюмень, 1 февраля. Неизвестные выстрелили из сигнального устройства в лайнер, заходивший на посадку. В результате ЧП никто не пострадал.

Всего на борту самолета, принадлежащего авиакомпании Utair, находились 62 человека, помощь медиков никому из них не понадобилась. Также специалисты пока не нашли повреждений на самом лайнере. По предварительным сведениям, аэробус вылетел из Уфы.

Сотрудники Следственного комитета региона уже приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Позднее они могут возбудить уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Похожий случай произошел, когда злоумышленники попытались ослепить пилотов самолета, летевшего из Грозного в Москву, сообщало Федеральное агентство новостей. Инцидент произошел при посадке в аэропорту Внуково.