США озадачены расширением базы подлодок на Камчатке

Москва, 1 февраля. Журналисты англоязычного информационного портала Strategy Page пришли к выводу, что новая военная стратегия России, суть которой состоит в активном строительстве атомных стратегических подлодок, помогла РФ спастись от дефицита морских носителей ядерного вооружения.

Авторы материала привели примеры различного подводного вооружения и сравнили его с советскими боевыми ракетоносцами. В материале Strategy Page вспоминается тяжелое постперестроечное время, когда Россия испытывала серьезные проблемы в сфере военно-морского флота.

Тогда почти все стратегические подводные лодки устарели и в качестве носителей ядерных боеголовок стали использовать лишь субмарины проекта 667БДРМ «Дельфин». Через какое-то время они были модернизированы. Но ситуация, сложившаяся тогда на мировой арене, требовала более эффективного вооружения.

К концу 1990-х «Дельфины» были заменены на перспективные АПЛ стратегического назначения «Борей». Эти машины оказались более перспективными и могли выполнять боевые операции в любом уголке земного шара, а главное — осуществлять запуск межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

«АПЛ «Борей» стала первым российским проектом по строительству подводных стратегических ракетоносцев после холодной войны», — написано в публикации.

На сегодняшний день в ВМФ РФ значатся всего четыре подлодки класса «Борей». Все они оснащены баллистическими ракетами. В скором времени мир увидит новейшие модернизированные ракетоносцы «Борей-А».

Не так давно в американских СМИ появилось сообщение о том, что маршрут российских подлодок «Борей-А», скорее всего, будет пролегать через Тихоокеанский регион. Следовательно, крупная военная база, расположенная на полуострове Камчатка, будет модернизирована и расширена. Подобное решение позволит России быстро и эффективно отвечать на любые нападки со стороны США.