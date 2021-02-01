Депутат из Латвии назвал глупостью санкции Риги против российских телеканалов

Власти Латвии избрали глупую позицию — бороться с русскостью: этим они добьются только противоположных результатов, заявил ФАН депутат латвийского Сейма Янис Урбанович в связи с прекращением с 1 февраля вещания на территории республики российских каналов.

«Я негодую из-за нашего латвийского государства. Если мы теряем своих людей с точки зрения «информационного государства», мы их теряем и во всех остальных отношениях. Я не очень вижу логики: если это была борьба с влиянием — страшно подумать! — Москвы, то оно только возрастает при таких решениях. Ведь нетрудно уйти в Интернет и получить все то же самое без всякой цензуры. Глупая позиция — бороться с русскостью антироссийскими методами. Они добьются только противоположных результатов».

Напомним, что с 1 февраля Латвия прекращает вещание на своей территории российских каналов «НТВ-Мир», «Первого Балтийского», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». В течение десяти дней Национальный совет по электронным СМИ Латвии планирует принять аналогичное решение и касательно канала «Россия-РТР».

Глава латвийского регулятора Иварс Аболиньш в своем интервью агентству LETA заявил, в частности, что возглавляемое им ведомство полностью поддерживает меры крупнейшей местной телекоммуникационной компании Tet по прекращению ретрансляции российских телеканалов и считает их похвальным, поскольку они «уменьшат объем российской пропаганды».