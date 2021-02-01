Полиция Мексики побила собственный рекорд по изъятию наркотиков

Мехико, 1 февраля. Генеральная прокуратура Мексики задержала 60 членов наркокартелей Тихуана и Синалоа. При этом у них были изъяты более трех тонн наркотических веществ, оружие и боеприпасы, что является новым рекордом, сообщает издание Milenio.

Генеральная прокуратора Республики (FGR) провела 30 операций в штатах Нижняя Калифорния, Южная Нижняя Калифорния, Чиуауа, Дуранго, Синалоа и Сонора. Сотрудники полиции задержали 60 подозреваемых, связанных с наркокартелями Синалоа и Тихуана.

La Fiscalía General de la República #FGR realizó 30 cateos en 6 entidades, particularmente contra centros de operación de los cárteles de Tijuana y de Sinaloa, donde se logró la detención de casi 60 presuntos delincuentes y el aseguramiento de droga. https://t.co/pQXxSsfq6h pic.twitter.com/NL8990iPIZ — Rubén Mosso (@moss_rub) February 1, 2021

В городе Кульякан в штате Синалоа правоохранители провели рекордных масштабов изъятия наркотических веществ: были обнаружены две тонны кристаллического метамфетамина, пять килограмм и 100 таблеток фентанила, 300 кг марихуаны, а также семь легковых автомобилей и грузовик. Кроме того, в районе Лас-Кинтас города Кульякан нашли еще 980 кг метамфетамина, различные документы и весы.

В ходе шести других операций в городе Тихуана в мексиканском штате Нижняя Калифорния были арестованы 16 человек и обнаружены примерно пять кг метамфетамина, более 100 патронов, более одного кг марихуаны, а также поддельные документы.

Arrestan a 40 integrantes del Cártel de Sinaloa y del Cártel de Tijuana#ElBuenTono #ÚltimaHora https://t.co/uoBwciMXFY — El Buen Tono (@El_BuenTono) February 1, 2021

В ходе других подобных операций в штатах Синалоа, Сонора, Чиуауа и Дуранго полиция изъяла десятки килограммов самых различных наркотических веществ, а также транспортные средства, фальшивые деньги и оружие.

Передозировка в пандемию

С началом пандемии нового коронавируса в 2020 году спрос на некоторые виды наркотических веществ в Мексике снизился, но одновременно наркокартели значительно нарастили производство других. В 2020 году в Мексике и на границе с Соединенными Штатами было изъято значительно меньше кокаина, однако гораздо больше таких наркотиков как героин и фентанил. Одновременно во время пандемии был зафиксирован резкий рост количества смертей, связанных с передозировкой наркотиков — как в Мексике, так и в США.

Большая часть метамфетамина и героина, которые импортируются в США, производятся в лабораториях Мексики. Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) обнаружило в ходе операции в середине января 2021 года, что метамфетамин в основном производится наркокартелем Синалоа и картелем «Новое поколение Халиско». Данные DEA стали поводом для начала серии операций против наркокартелей в Мексике.

Между тем январь 2021 года для Мексики оказался самым напряженным месяцем с начала пандемии: количество ежедневно регистрируемых случаев выросло с 11 тыс. 1 января до 22,3 тыс. через три недели. На 1 февраля в Мексике зарегистрировано более 1,86 млн заболевших COVID-19 и более 159 тыс. жертв.