Любил одну женщину и мечтал о карьере волейболиста: каким был Ельцин вне политики

Сегодня первому президенту России Борису Николаевичу Ельцину исполнилось бы 90 лет. Борис Николаевич был политическим деятелем, в 1991 году оказавшим сопротивление Августовскому путчу, подразумевающему незаконный захват власти и госпереворот и породившему процесс развала Советского Союза. В смутные кризисные времена именно председателю Верховного Совета РСФСР Борису Ельцину и его правительству удалось взять ситуацию под свой контроль и переломить ход путча. Политика Ельцина в настоящее время оценивается неоднозначно, но его эпоху можно назвать важнейшим периодом в истории современной России. Человеком Ельцин, без сомнения, был одаренным и талантливым, а жизнь его была наполнена триумфами и драмами. ФАН рассказывает о ярких моментах жизни Бориса Ельцина вне политики.

Умный, но несносный мальчик

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области в семье строителя Николая Ельцина и портнихи Клавдии. В начале 30-х годов отец Бориса Николаевича и его брат Адриан, погибший во время Великой Отечественной войны, были арестованы по доносу и получили три года лагерей. Дети в семье Ельцина ничего не знали об аресте родителя. Впервые с делом отца сын познакомился лишь в 1992 году. В 1937 году после освобождения главы семейства Ельцины переехали в Пермскую область.

В школе будущий президент, обладая глубокими знаниями, успевал по всем предметам и был старостой класса. Несмотря на успехи в учебе, Ельцин имел серьезные проблемы с поведением. Заносчивый, бойкий, неуступчивый характер мальчика неоднократно приводил к конфликтам с учителями. Именно из-за проблем с поведением Ельцину пришлось побороться за заветный аттестат зрелости. В книге писателя и публициста Игоря Молотова «Демоны и ангелы российской политики лихих 90-х» упоминается случай, когда по окончанию 7-го класса Ельцин обвинил своего бывшего классного руководителя в рукоприкладстве и в том, что женщина заставляла детей заниматься сельским хозяйством у нее дома. Разразился грандиозный скандал, после которого Ельцина исключили из школы без права на дальнейшее обучение. Юноша обратился за помощью в горком ВЛКСМ, после чего его восстановили, но в другое общеобразовательное учреждение.

Студенческая жизнь

В юности главная цель молодого человека состояла в том, чтобы уехать подальше от дома, а именно от деспотичного отца. После школы Ельцин мечтал продолжить образование в институте, но многие негативные факторы из его жизни, а также заключения врачей, казалось бы, ставили крест на его мечте. Пришлось выбрать заведение, где биографию абитуриента изучали не так пристально. В 1949 году Борис Николаевич поступил в Уральский политехнический институт имени С. Кирова на строительный факультет.

Во время учебы серьезное внимание студент Ельцин уделял математике, физике, материаловедению, почвоведению, черчению, а также военному делу и лекциям по марксизму-ленинизму. Учился Ельцин хоть и хорошо, но ему было труднее, чем сокурсникам — учебу юноша совмещал с занятиями спортом. Готовился к контрольным и экзаменам между тренировками, соревнованиями и сборами или ночью, когда остальные спали. Студента неоднократно отмечали наградами за спортивную и научную деятельность. Ельцин состоял в студенческом научном обществе, где с интересом решал сложные задачи по строительной механике, теории упругости, расчету балок. Под руководством своего научного руководителя и совместно с однокурсником Борис предложил формулы для определения планировочной отметки и объемов выемок и насыпей. В 1952 году Ельцин из-за плохого здоровья был вынужден уйти в академический отпуск — соревнования по волейболу, на которые он сбежал с больничной койки, дали серьезные осложнения на перенесенный грипп.

Летом 1953 года Ельцин отправился в путешествие по России на поезде. Он носил соломенную шляпу, спортивные штаны и золотые часы, а также играл в карты с уголовниками на вещи. Как писал Борис Николаевич в мемуарах, у него не было опыта игры, поэтому он проиграл все, на кону даже стояла собственная жизнь. В последний момент азартный молодой человек отыгрался, зэки вернули ему все вещи, кроме часов.

Высшее учебное заведение Ельцин окончил в 1955 году, на год позже, с квалификацией «инженер-строитель» по специальности «промышленное и гражданское строительство».

Мечта о профессиональном волейболе

Несмотря на проблемы со здоровьем еще с подросткового возраста и отсутствие двух пальцев на левой руке, Ельцин на серьезном уровне занимался волейболом. На первом курсе института Ельцин занял пост председателя спортивного бюро, организовывал различные спортивные мероприятия и представлял Свердловск на всесоюзных соревнованиях по волейболу. Борис Николаевич получил звание мастера спорта СССР и задумывался о дальнейшей профессиональной карьере спортсмена, но снова подвело здоровье. В 1952 году после побега из больницы на соревнования Ельцин перенес страшную ангину, которая в совокупности с тяжелыми тренировками дала осложнение на сердце. Из-за своей безалаберности и юношеского максимализма Ельцин он был вынужден отправиться в академический отпуск. Примерно в это же время Борис Николаевич несколько месяцев тренировал женскую команду Молотовской области, затем мужскую и женскую сборные Политехнического института.

«Меня сразу пленил волейбол, и я готов был играть целыми днями напролет. Волейбол действительно оставил в моей жизни большой след, поскольку я не только играл, но потом и тренировал четыре команды», — отмечал Ельцин в своей книге «Исповедь на заданную тему».

Легендарный волейбольный тренер Николай Карполь отмечал, что Ельцин смог бы стать блестящим игроком, если бы вопреки всему не ушел из спорта в политику. Борис Николаевич никогда не забывал о волейболе и покровительствовал женской команде «Уралочка», представляющей Свердловскую область. Ежегодно в память о Борисе Ельцине проводят Кубок России среди женских команд по волейболу, который носит его имя.

Любовь на всю жизнь

Со своей будущей женой Наиной, тогда еще Анастасией, Ельцин познакомился возле университета, где учился. Настя, мечтавшая о карьере врача, шла подавать документы в Медицинский институт, но по дороге встретила Бориса. Ельцин уговорил девушку поступать на строительный факультет. Долгое время молодые люди просто близко дружили и делились друг с другом самым сокровенным. Ельцин в студенческие годы любил морочить девушкам голову, поэтому будущая супруга долго не понимала, нравится ли она ему. Позже они стали встречаться. Борис Николаевич сделал возлюбленной предложение. Девушка сразу ответила согласием. Свадьба была студенческой и шумной. В комнате общежития на счастье была перебита вся посуда, а сам Ельцин даже поставил шуточное условие невесте — нарожать детей на две волейбольные команды.

Вскоре в молодой семье Ельциных родились две девочки — Елена и Татьяна. Ельцин, мечтавший о мальчике, был разочарован. Наина даже побаивалась приходить домой после выписки из роддома. Один из внуков Ельцина Борис получил известность как директор по маркетингу российской команды «Формулы-1».

В крепком браке Борис Николаевич и Наина Иосифовна прожили 51 год. В одном из интервью Наина Ельцина признавалась в чувстве, будто они с мужем знали друг друга с пеленок. В одном из писем Борис даже написал жене, что у них «одна душа на двоих».

Теннисный фанатизм и Мария Шарапова

В 58 лет по наставлению врачей экс-президент открыл для себя теннис и стал его заядлым фанатом. Он играл с руководителями других стран, тренировался по несколько раз в неделю и заражал остальных игрой. Ельцин признавался, что теннис помогал ему расслабиться и переключиться.

«Азарт, физическое напряжение и активная борьба заставляют забыть неприятности. Сыграли две полные партии, я весь мокрый, выжатый как лимон. Это ощущение усталости от спорта — ни с чем не сравнить. Когда вроде бы уже ни ногой, ни рукой двинуть не можешь. Сидишь, глаза закроешь, чувствуешь каждую клеточку тела, и постепенно, медленно силы возвращаются. Как будто заново рождаешься», — писал он в книге «Записки президента».

Ельцин любил не только играть в теннис, он активно следил за большими турнирами и российскими теннисистами и даже специально просыпался ночью, чтобы посмотреть трансляции. Президент приковывал внимание к тогда еще не популярному в стране виду спорта, частенько появляясь на трибунах в качестве болельщика. Именно Борис Николаевич оказал огромное влияние на развитие тенниса в России, устроив настоящую революцию в отечественном спорте. Президент настолько активно позиционировал любовь к корту, что в период с 1990 по 2005 год в стране было построено более двух тысяч кортов, а российские спортсмены начали активно появляться на больших турнирах.

Ельцин активно следил за юниорами и однажды заметил на корте еще юную Марию Шарапову, указав на ее талант тренеру сборной Шамилю Тарпищеву. Перед уходом президент спустился к Маше в буфет, чтобы обсудить некоторые вещи. Уже в июле Шарапова в финале «Уимблдона» сенсационно победила американку Серену Уильямс, став первой и последней из россиянок, выигравшей самый престижный турнир.

Борис Николаевич любил собирать теннисистов у себя на даче в Раздорах и по несколько часов обсуждать с ними теннис в максимально свободной обстановке без охраны. После смерти Ельцина его супруга продолжила традицию покойного мужа и периодически приглашала теннисистов в гости.

Плохое здоровье и смерть

На протяжении всей жизни Бориса Ельцина одолевали различные проблемы со здоровьем — барахлило сердце, болело горло, мучили инфекции. В последние годы Ельцин, злоупотреблявший спиртными напитками, страдал заболеванием сердечно-сосудистой системы. Считается, что в период с 1994 по 1996 год президент пережил пять инфарктов, превратившись в не совсем дееспособного лидера страны. При этом во время речи про свою отставку 31 декабря 1999 года Ельцин не произнес ни слова о неважном здоровье, отгородившись «накопившимися проблемами». Даже его растиражированная фраза в интернете звучала не «я устал, я ухожу», как многие привыкли делать, а «я ухожу, я сделал все, что мог». Президент выглядел настолько уставшим, что его фраза запомнилась именно «усталостью».

В 2007 году в возрасте 76 лет экс-президент был госпитализирован в клинику по причине ухудшения самочувствия, вызванного вирусной инфекцией. Через две недели, 23 апреля, Бориса Ельцина не стало. Официальной причиной смерти назвали остановку сердца на фоне нарушения работы внутренних органов. Погребальная церемония транслировалась по телевидению. Бориса Николаевича похоронили на Новодевичьем кладбище.