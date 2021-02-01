Томичи осудили действия адвокатов «тяжелобольного» Кляйна, оставленного под арестом

Томск, 1 февраля. Томский областной суд не удовлетворил жалобу адвокатов арестованного мэра Ивана Кляйна на избрание ему меры пресечения в виде заключения под стражу до 13 марта. Об этом сообщила сторона защиты в своем официальном Telegram-канале.

Адвокаты составили очередную апелляционную жалобу на десяти страницах, в которой указали на неоднократные нарушения следствием и судом норм уголовно-процессуального права, а также подтверждения фактов существенного ухудшения здоровья подсудимого.

«Фактически в результате содержания под стражей и суровых условий применения такой меры пресечения Иван Кляйн превратился в тяжелобольного человека, из-за болей не способного самостоятельно передвигаться и элементарно ухаживать за собой», — заявили адвокаты.

Защитники в жалобе указали, что продление срока содержания под стражей временно отстраненного мэра и вовсе может привести его к летальному исходу. По версии адвокатов, они приложили все усилия, чтобы «вытащить» Кляйна из СИЗО.

«После получения копии решения суда оно будет обязательно обжаловано в кассационном порядке», — сообщили адвокаты.

Отношение томичей к задержанию градоначальника существенно изменилось. Вот что пишут жители города в социальных сетях:

«Бесчеловечно! Неужели у него такие слабые адвокаты, что домашнего ареста не могут добиться?» — задалась вопросом жительница города. «А нам то что, летальный так летальный. Перед законом все равны», — прокомментировал новость пользователь социальной сети. «А как простые смертные под стражей сидят? Никто ничего не пишет, или простые люди из другого теста сделаны? Как какой-нибудь руководитель попадает за решетку, так начинают раскачивать какой он больной и нежизнеспособный. Фу, противно даже», — возмутилась горожанка. «И как только он на воле окажется — угроза летального исхода пропадет. Классический врачебный случай, если кто-то не знал. Теперь любого так от смерти спасти можно — выпускаешь из-под ареста и помирающий воскресает», — отметил местный житель.

Ранее ФАН сообщал, что в Иркутске волонтеры начали сбор макулатуры в поддержку собачьих приютов. Вся макулатура, которую удастся собрать будет сдана в переработку.