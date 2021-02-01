Политолог назвал январские несанкционированные митинги разрозненными и хаотичными

Вторая волна несанкционированных митингов прокатилась по стране в минувшее воскресенье. Политолог Илья Гращенков в разговоре с корреспондентом ФАН назвал акции протестов разрозненными и хаотичными.

«Понятно, что какая-то небольшая часть митингующих поддерживает Навального, другая часть — недовольные положением дел в стране: у каждого своя повестка. Объединить все это в тезисы, сформировать политический призыв, конечно, не получилось. Это выглядит разрозненно и хаотично», — говорит эксперт.

Акции протеста начались на территории российских городов после задержания блогера Алексея Навального — основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом). Первые митинги прошли 23 января 2021 года. По мнению многих представителей политической среды, акции протеста прошли безуспешно. Без особых результатов прошли акции и 31 января.

«Митинги достаточно быстро сошли на нет в регионах. Если говорить о митинге с точки зрения протестного движения, то нет, он не был успешен. Он получился углубленным, но не расширенным», — отметил политолог.

Напомним, Алексей Навальный был арестован по прибытии из Германии в Россию. Блогер пренебрег условиями испытательного срока по делу «Ив Роше» и был задержан правоохранительными органами. Недовольный действиями правоохранителей Навальный опубликовал в Сети видео, где якобы разоблачает российскую власть.

Ранее сообщалось, что свое «расследование» Алексей Навальный построил на информации, полученной из желтой прессы.